США нанесла ракетный удар по Ираку: убит генерал Сулеймани

В ночь со 2 на 3 января американцы нанесли авиаудар по району международного аэропорта Багдада, где проходила встреча иранского генерал-майора Касема Сулеймани и иракского полевого командира Абу Махди аль-Махандиса. В ходе атаки высокоточными ракетами оба были убиты.

Заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани были убиты ракетным ударом в районе аэропорта БагдадаФото: REUTERS

В Ираке последние три месяца продолжаются массовые протесты, вызванные тяжёлой экономической ситуацией и безработицей. В ходе уличных противостояний правительственных сил и манифестантов, по различным оценкам, погибло до тысячи человек, десятки тысяч ранены. Эти события привели к отставке премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди 1 января — но ситуация не нормализовалась.

Кульминацией стала попытка новогоднего штурма посольства США в Багдаде, в ходе чего из-за угрозы для жизни посол этой страны был эвакуирован. Американские морпехи вместе с верными режиму иракскими военнослужащими отразили атаку слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, но ситуация по-прежнему напряжённая.

Попытка новогоднего штурма посольства США в БагдадеФото: REUTERS

Вашингтон обвинил в разжигании протестов соседний Иран. У Исламской Республики в Багдаде действительно есть свои интересы. С помощью иракских маршрутов та обходит западные санкции, а смена режима в ходе массовых протестов с «либерально-проамериканского» на какой-нибудь «национально-теократический» была бы выгодна Тегерану (как, собственно, это произошло в самом Иране в ходе Исламской революции 1979 года).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753038" frameborder="0"></iframe> Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп пригрозил иранцам «жёстким мерами» в ответ на предполагаемое участие в попытке штурма посольства. Таковые не заставили себя ждать.

«По распоряжению президента [Трампа] для защиты американского персонала за рубежом были предприняты оборонительные меры в виде убийства Касема Сулеймани, — говорится в официальном заявлении Пентагона. — Целью было расстроить дальнейшие планы иранских атак».

Регион нашпигован военными базами СШАФото: REUTERS

Убитый генерал-майор в Исламской республике считался одним из национальных героев: с 1998 года он возглавлял бригаду «Аль-Кудс» — военное подразделение Корпуса стражей исламской революции, которое занимается секретными операциями за рубежом. Одну из них Касем Сулеймани много лет проводил в Сирии, где его бригада вела борьбу с ИГИЛ, «ан-Нусрой» и другими запрещёнными террористическими организациями. Если Россия помогала Дамаску сражаться с «бармалеями» с помощью авиаударов, то заметную часть сухопутной кампании вынесли на своих плечах именно полевые части КСИР, выполнявшие в Сирии союзнический долг.

Убитый генерал-майор в Исламской республике считался одним из национальных героевФото: REUTERS

Теперь же, после убийства Сулеймани, в Иране объявлен трёхдневный траур.

— Все враги должны знать, что джихад сопротивления продолжится с удвоенной силой и бойцов священной войны ожидает чистая победа, — сообщил в телеобращении аятолла (фактический глава) Ирана Али Хаменеи.

Картина американской спецоперации восстановлена достаточно точно. Касем Сулеймани прилетел в Багдад из Ливана (ещё одного союзника Ирана) для встречи с лидером шиитского (проиранского) ополчения в Ираке — Абу Махди аль-Махандисом. По мнению американцев, это и являлось доказательством «разжигания Тегераном протестов на Евфрате».

В аэропорту оба военачальника пересели в автомобиль, который и был поражен двумя американскими ракетами. Миру уже предъявили доказательство гибели Сулеймани — фрагмент его руки с перстнем. Третья ракета уничтожила машину сопровождения, где ехала охрана генерала. Таким образом, общее число убитых в американской атаке — семь человек. Регион нашпигован военными базами США, так что подлётное время такой ракеты могло не превышать минуты, и отреагировать на запуск никто просто бы не успел.

В аэропорту оба военачальника пересели в автомобиль, который и был поражен двумя американскими ракетамиФото: REUTERS

Предполагая какие-либо ответные меры Тегерана, США перебрасывают в Персидский залив дополнительные эскадры ВМФ. На фоне очевидного обострения ситуации цена на нефть поднялась на $3.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753039" frameborder="0"></iframe> Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

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