2020-01-03T08:46:45+03:00
В мире

США пустили три ракеты по Багдаду, погиб лидер "Аль-Кудс" Сулеймани

В Пентагоне заявили, что действовали по указу Трампа, а Иран обещал "жестко" отомстить
Мария ИГНАТЬЕВА
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США пустили три ракеты по Багдаду, погиб лидер "Аль-Кудс" СулейманиСША пустили три ракеты по Багдаду, погиб лидер "Аль-Кудс" СулейманиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Багдаде в пятницу, 3 января прогремели взрывы возле международного аэропорта Багдада. США сбросили как минимум три ракеты по двум целям. В результате погибли восемь человек.

Среди жертв ракетной атаки: "гости, прибывшие в багдадский аэропорт", члены шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", а также руководитель управления общественных связей шиитского ополчения Ирака Мухаммед аль-Джабири, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

В США и Иране также заявили, что в результате случившегося погиб иранский генерал, глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В Пентагоне отдельно подчеркнули, что удар они нанесли целенаправленно, операция была нацелена именно на уничтожение Сулеймани. Более того, приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп.

Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

Причем в Пентагоне объяснили, что ракетная атака на Багдад была вынужденной оборонительной мерой. По сообщениям военного ведомства, это нужно было, чтобы защитить персонал США за рубежом. Вашингтон связывает убийство Сулеймани с нападением на американское посольство в Багдаде. Они винят иранского генерала и оппозицию в атаке на посольство.

Однако несмотря на заявленные Штатами причины, советник президента Ирана Хесамаддин Ашна заявил, что своими "азартными играми" США создали для страны опасные условия на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтону нужно быть готовыми нести ответственность. Угрозы уже поступали и со стороны Ирака. Бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи пообещал "жестко" отомстить США. А в Вашингтоне, опасаясь ответных мер после гибели Сулеймани, уже привел в повышенную боеготовность воздушные силы страны.

В Штатах, кстати, мнения политиков относительно правильности военной операции в Багдаде расходятся. К примеру, кандидат в президенты США Мэриэнн Уильямсон осудила ракетную атаку. Политик уверена, что "война с Ираном была бы полной катастрофой". А вот сенатор-республиканец и ведущий политический союзник президента Дональда Трампа Линдси Грэм одобрил убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявив, что если Иранское правительство хочет больше, то оно это получит.

Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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