Иран обещает Трампу трупы американцев на всем Ближнем Востоке: ждать ли большую войну?

Убийство генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани подводит мир на порог нового военного конфликта. Ведь ликвидировали его ракетным ударом в аэропорту Багдада по личному приказу Дональда Трампа, грубо поправ международное право.Дерзкие действия Вашингтона уже осудили Багдад, Дамаск, Анкара. А накануне их обсудили президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также главы МИД РФ и Госдепа США Сергей Лавров и Майк Помпео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753039" frameborder="0"></iframe> Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

- Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения, - заявили в МИД РФ. - Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров.

- Мы не можем говорить о деталях, но достаточно сказать, что американцы могут быть уверены: решение президента Трампа убрать Сулеймани спасло много американцев, - оправдывался потом в интервью Fox News госсекретарь США.

Сам Трамп даже поспешил назвать убитого «террористом номер один». А в Сенате демократы сейчас пытаются на законодательном уровне помешать ему вступить в войну с Ираном без одобрения Конгресса.

- Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников, - пригрозил тем временем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

- Потерпите немного и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку, - пообещал следом преемник генерала Исмаил Каани.

«КП» приводит оценки и прогнозы экспертов по дальнейшему развитию ситуации на Ближнем Востоке:

Андрей КОРТУНОВ, гендиректор Российского совета по международным делам:

«У Ирана есть возможности создать проблемы»

- Риски возросли и довольно существенно. Иран должен принять меры и у него есть возможности создать проблемы для США и их союзников, включая страны Персидского залива и Израиль. Это могут быть и акции, направленные непосредственно против американских военных в Ираке и Сирии. Будем надеяться на то, что реакция Тегерана будет взвешенной и дозированной, чтобы она не привела к большой войне.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР, востоковед:

«В разных уголках планеты могут произойти убийства американцев»

- Это серьезная ошибка американцев - Штаты провоцируют на резкое обострение отношений не только Иран, но и весь шиитский мир. Теперь в разных уголках планеты могут произойти убийства американцев. Их могут совершить из мести за популярного не только в Иране, но и вообще среди шиитов генерала.

Леонид СЛУЦКИЙ, глава Комитета Госдумы по международным делам:

«Надо созвать Совбез ООН»

- Беззаконное убийство Сулеймани - варварская провокация США. Американцы перешли «красную черту», и в этот раз последствия могут самыми серьезными. Иран уже пообещал отомстить и дать «сокрушительный ответ». Но, на мой взгляд, Тегерану сейчас важно избегать дальнейших шагов, способных привести к резкому ухудшению обстановки в регионе, и действовать в правовом поле. И я не исключал бы здесь необходимости рассмотрения всей ситуации в Совбезе ООН.

Константин КОСАЧЕВ, глава Комитета Совфеда по международным делам:

«Тегеран может форсировать изготовление ядерного оружия»

- Не хочется пророчить, но могут погибнуть американцы. Не случайно Конгресс встревожен и требует от Трампа разъяснений, почему удар не был согласован с конгрессменами и отдает ли себе Белый дом отчет о последствиях? Это значит, что Трамп не решает и внутренние задачи, а если будет обострение и жертв, то его популярность будет падать. Озабочены и союзники на Ближнем Востоке - Израиль также экстренно обсуждает возможные последствия этой атаки. «Разбомблены» последние надежды на урегулирование проблемы иранской ядерной программы. Иран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать.

А в целом вот она, схема будущего, если ее не остановить: американские военнослужащие направляются в район конфликта (любого), их оппоненты классифицируются как террористы - и вуаля! Руки развязаны, наше дело священно, враг будет уничтожен, а за ценой не постоим. Вот она, угроза международному миру и безопасности. И потому главное не в том, насколько жестко ответит Иран (увы, ответит) и как поступит Ирак с американским военным присутствием в стране, а в том, как среагирует международное сообщество на сам прецедент. Натовские союзники США, судя по всему, отмолчатся, не впервые. А голоса Франции и Великобритании в СБ ООН сейчас были бы как никогда важны. Реакция России прозвучала, надеюсь, китайские оценки будут аналогичными. Какая еще тема заслуживает внимания СБ ООН, если не эта? Да, американцы применят вето. Но есть шанс оставить их в одиночестве, если достанет духа у всех остальных постоянных и непостоянных членов СБ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.kp.ru/video/embed/753067" frameborder="0"></iframe> Марш памяти в честь Касема Сулеймани в иранском городе Керман.

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