Петросян после развода не раз звал Степаненко в свое шоу, но та отказалась

74-летний Евгений Петросян не прекращает телевизионную и гастрольную деятельность. Сегодня, 5 января, вечером у него большой концерт в Москве, потом гастроли, расписанные на год вперед. Он востребован и на больших, и на корпоративных выступлениях. Его экс-супруга 66-летняя Елена Степаненко не гонится за заработком – имеет сбережения и, возможно, рассчитывает на результаты дележки имущества (точка в этом вопросе еще не поставлена). Во всяком случае в прошлом году Степаненко выступала летом на курортах, и дала еще пару концертов осенью и в декабре – за год у нее столько концертов, сколько у бывшего мужа за месяц. А ближайший концерт Степаненко в 2020-м только 7 марта в Санкт-Петербурге. Чтобы дать большой концерт в Москве нужна новая программа. Кстати, со старыми монологами никаких проблем из-за развода у Степаненко не возникло – может исполнять весь репертуар. Никаких препятствий Евгений Ваганович не строил экс-жене.

74-летний Евгений Петросян не прекращает телевизионную и гастрольную деятельность.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, вопреки сплетням и слухам из телеэфиров в телешоу Евгения Петросяна Елена Степаненко исчезла не по его, а по своей воле. Об этом стало известно только теперь.

Актриса «Петросян-шоу» Оксана Невежина сделала неожиданное заявление:

«Это точная информация. Не сплетни и не слухи. Мне Евгений Ваганович говорил, что он очень много раз приглашал Елену Григорьевну сниматься в Петросян-шоу, приглашал быть ведущей артисткой. Но Елена Григорьевна отказывается. Я работаю у Евгения Вагановича почти три года, и он ее приглашал вот сейчас, не так давно, а она отказывается…»

В телешоу Евгения Петросяна Елена Степаненко исчезла не по его, а по своей воле. Ответив на предложение о сотрудничестве отказом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об этом коллега Петросяна сообщила в телешоу «Пусть говорят». В этой же программе концертный директор Кирилл Пуртов объяснил малое количество концертов Елены Степаненко тем, что она не заинтересована в этих выступлениях:

«Я вел переговоры с Еленой Григорьевной. Переговоры она ведет сама, у нее нет ни концертного директора, ни администратора. Предлагал ей сделать маршрут с концертами по Сибири, на что она ответила, что не ездит поездами. Поэтому даже не дошло до каких-то финансовых вопросов обсуждение. Мои коллеги также с ней вели переговоры о гастролях – без результата…»

Елена Степаненко теперь больше отдыхает, начала год с путешествий, и ей достаточно для поддержания творческой формы с десяток концертов в год, также ее регулярно приглашают на телесъемки.

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