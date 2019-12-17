"Почему Вы уверены, что ее оставил я! На развод подала она!": Петросян раскрыл детали расставания со Степаненко

Евгений Петросян после известия о женитьбе на молодой помощнице Татьяне Брухуновой находится под пристальным вниманием прессы. 74-летнему юмористу светские хроникеры буквально не дают прохода. Они поджидают сатирика в самых неожиданных местах.

Евгений Петросян рассказал о преследовании ушлых папарацци, а также неожиданно для всех впервые разоткровенничался о разводе с Еленой Степаненко. Оказывается, артист не разводился с возлюбленной. Инициатором расставания была четвертая жена знаменитости.

Петросян ведет активную культурную жизнь. "Вчера побывал в Театре Наций на премьере спектакля «Сказка про последнего ангела» по произведениям Романа Михайлова в постановке Андрея Могучева. Это современный арт-хаус...", - поделился в блоге Евгений Ваганович.

По окончании представления он вышел на улицу. Однако спокойно уйти домой звезде не дали. "Меня поджидали журналисты-стервятники, которые в наглой форме приставали ко мне с навязчивыми вопросами о личной жизни. Шел дождь, я пытался скрыться в темноте, но они с камерой и фонарем продолжали снимать и следовать за мной, выкрикивая вопросы", - поделился произошедшим сатирик.

Раздосадованный сатирик хотел послать журналистов по известному адресу. Однако вместо этого "выхватил микрофон у наглеца" и спросил: "Как же Вам не стыдно без согласия снимать человека? На, что он ответил: «Мы - журналисты! Поэтому мы все можем снимать!»".

petrosyanevgeny Я пытался скрыться в темноте...

Петросяну ничего не оставалось, как пойти к служебному входу, куда доступа репортерам уже не было. "Журналисты! Уймитесь! Не делайте из мухи слона! А из себя...", - обратился сатирик к публике.

Однако самое интересное случилось после того, как рассказ Петросяна стал достоянием общественности. Обыватели стали бурно обсуждать инцидент с 74-летним Петросяном. В какой-то момент одна из подписчиц заявила: "Ну а что Вы хотели? Не надо было Степаненко бросать, от нее все беды".

Юморист среагировал моментально. "Почему Вы уверены, что ее оставил я! На развод подала она!", - ответил он. На что дама парировала: "Она подала иск на раздел имущества, а не о расторжении брака".

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов, которое, ни много, ни мало, оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Меж тем в начале декабря стало известно о том, что сатирик женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным.