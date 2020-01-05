«Невысокого роста и в голубых шортах»: Волочкова наконец - то показала лицо своего мужчины

Анастасия Волочкова больше года скрывала лицо своего возлюбленного, публикуя в Инстаграме, то его носки, то брюки. В своём Инстаграме балерина называла своего таинственного возлюбленного «мистер М». И вот на отдыхе в Таиланде Анастасия Волочкова все же допустила неосторожность, опубликовав в Инстаграме затемнённое фото с любимым, где лицо мужчины невозможно было разглядеть. Любопытные поклонники балерины пошли на хитрость - осветили снимок и наконец -то увидели, как выглядит бойфренд Анастасии Волочковой.

Избранник балерины ниже ее ростом, одет в пляжные голубые шорты, футболку и кепку.

Напомним: в своих мемуарах «Плата за успех» Анастасия Волочкова рассказала о своих чувствах к таинственному возлюбленному.

Любопытные поклонники балерины наконец -то увидели, как выглядит бойфренд Анастасии Волочковой.Фото: Instagram.com

- Мои отношения, которые сложились с мистером М, — это мощнейший взрыв эмоций и в то же время потрясающая гармония, какой у меня никогда и ни с кем не было, - писала балерина. - Так прекрасный цветок спокойно может жить у подножья вулкана. Нам никогда не бывает скучно вдвоем, и хотя у каждого из нас есть свои дела: у меня репетиции, встречи,съемки, у него — бизнес, деловые переговоры с партнерами, встречи. Мы всегда спешим как можно скорее оказаться рядом друг с другом. Я очень дорожу этими отношениями. Они прошли мощнейший путь противодействий и испытаний. И несмотря на все преграды, из девяти месяцев, прожитых вместе мы лишь всего 14 дней ( в общей сложности) не просыпались вдвоем. По причине моих гастролей.

В соцсетях гадают: какой он, самый дорогой моему сердцу мужчина. И пусть продолжают гадать. Он поражает меня своим умом и проницательностью, духовной силой и умением защищать. Способностью вовремя и деликатно дать правильный совет, своей добротой и открытостью. И хотя мы оба вспыльчивые, а он еще и ужасный ревнивец, мы даже ссоримся с нежностью и уважением друг к другу.

Это такое счастье — иметь возможность сказать любимому человеку «Я люблю тебя». Не тратьте время зря, говорите друг другу о своей любви! Говорите постоянно, в любое время. Всегда! Иначе в жизни может наступить момент, когда захочется сказать эти слова, а будет уже некому. Мы с любимым человеком это очень хорошо понимаем. Ведь никто не знает, что нас ждет дальше и сколько суждено продлиться нашему счастью. Но зато теперь я наконец поняла — счастье любит тишину.

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