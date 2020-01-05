2020-01-05T19:50:48+03:00
Звезды

«Переборщила с пластикой»: Блогеры обсуждают большие губы Ани Лорак

41-летнюю красавицу отчитали поклонники
Игорь ПОЛЯКОВ
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Видимо, ради молодого любовника Ани Лорак решилась на кардинальные изменения в своей внешностиВидимо, ради молодого любовника Ани Лорак решилась на кардинальные изменения в своей внешностиФото: Instagram.com
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После развода с супругом-турком, который был пойман папарацци в киевском клубе с любовницей, Ани Лорак утешилась в объятиях 27-летнего продюсера лейбла Black Star Егора Глеба. Видимо, ради молодого любовника 41-летняя звезда решилась на кардинальные изменения в своей внешности. Ещё на минувшем «Золотом граммофоне» фанаты звезды заметили, как изменилось лицо эстрадной красавицы. А после новогодней ночи Лорак разместила в Инстаграме свой свежий портрет из новой фотосессии.

«Что вы сделали с губами? Они стали такими большими!», «Ани вы ведь такая красавица, зачем вы так над собой колдуете?», «Неудачная пластика. Вас совсем не узнать!», «А до развода с натуральной красотой вы выглядели намного эффектнее»,-критикуют певицу поклонники в комментариях в соцсетях.

Вот так Лорак выглядела до развода с мужем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот так Лорак выглядела до развода с мужем.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Впрочем, 41-летняя артистка не отвечает на подобные реплики фанатов. Не комментирует Ани Лорак и свою личную жизнь. Видимо, поэтому поклонники артистки стали подозревать, что ее роман с 27-летним Егором Глебом, скорее всего, банальный пиар.

Напомним: после развода Ани Лорак ее дочь София осталась жить с мамой.

Певица назвала дочку в честь своей любимой артистки Софии Ротару. А крестным отцом дочери Лорак является ее друг и эстрадный наставник Филипп Киркоров. Дети артиста Алла-Виктория и Мартин очень дружны с дочкой Лорак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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