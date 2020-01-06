Искусственный снег и очереди на канатку: реально ли в Подмосковье кататься на лыжах этой аномальной зимой

Александр Рогоза:

В вагоне электрички из Москвы со мной до Яхромы ехал сноубордист - парень лет двадцати пяти. В шлеме, с рюкзаком и огромным бордом. Все как полагается. Разговорились. Тема номер один - конечно же, снег. Которого кот наплакал. И то, только под самые праздники. В Москве на многих улицах сквозь тонкий слой снежинок на газонах травка отсвечивает.

- В области холодней на несколько градусов, - с видом знатока объясняет сноубордист Дима. - Знакомые еще первого января в «Сорочаны» гоняли. Там снег был, все норм. Говорят, хорошо покатались.

Снежные пушки спасают любителей горных лыж и сноубордов этой аномальной зимойФото: Александр РОГОЗА

Я ему киваю на часы: мол, время уже к 14:00, чего с утра не поехал?

- Ты чего! - отвечает. - С утра на все курорты обычно заезжают семейные с детьми. После обеда они возвращаются по домам. На склонах становится посвободней от начинающих. Мне нравится, когда на трассе потише.

Расстались у станции. Диму подхватили друзья на машине (они рванули в Шкулово), а я на маршрутке №9 - к горнолыжной базе «Волен».

«ВОЛЕН»

Снег на базе "Волен" был даже еще в декабре, когда везде трава зеленелаФото: Александр РОГОЗА

С холма открывался хороший вид на окрестности. И да, здесь повсюду был снег. И он не таял. Хотя где-то в Москве - показывал в Айфоне термометр - ртутный столбик уже поднялся выше нуля.

- Снег у нас был даже еще в декабре, когда везде трава зеленела, - говорит дядя, приглядывающий здесь за порядком. - У нас знаешь, какие мощные пушки!

На склонах и после обеда было предостаточно народуФото: Александр РОГОЗА

«Пушки», как известно, генерируют искусственный снег. В них заливают воду, огромный вентилятор разгоняет холодный воздух и из капелек получаются мелкие-премелкие хрусталики льда. В «Волене» усилий пушек хватило на три склона (из 14).

Усилий снежных пушек хватило на три склона из 14Фото: Александр РОГОЗА

Кстати, примета Димы-сноубордиста не сработала. На склонах и после обеда было предостаточно народу. Всех хватало - и родителей с детьми, и парочек, и просто дружеских компашек.

У главного корпуса - трехэтажного шале - приличная очередь в прокат. Кто-то добирает необходимый инвентарь - лыжи или сноуборд (от 600 рублей в час), ботинки (от 350), а то и целыми комплектами (от 800). Чем больше часов, тем на круг дешевле.

С утра склон был ровным, а под вечер катающиеся «вымели» снег с центра к краямФото: Александр РОГОЗА

Главный гаджет любой «горнолыжки» - карточки ски-пасс. Это и паспорт твой, и расчетная карта. Ее используют прежде всего для оплаты подъемника.

- Мы в этом году в первый раз катаемся, - рассказывают два студента, сноубордисты Паша и Егор. Обоим еще и двадцати нет, зато опыт катания - ого-го. Один уже восемь лет на борде гоняет, другой - пять. - Почему именно сюда приехали? А здесь подъемник дешевле, чем в других местах. Всего 80 рублей. Минусы? С утра склон был ровным, а под вечер катающиеся «вымели» снег с центра к краям. Но это, конечно, объективная история. За ночь трассу снова должны выровнять.

Здесь подъемник дешевле, чем в других местах. Всего 80 рублейФото: Александр РОГОЗА

Большинство гостей «Волена» ходят подкрепиться к «Бугель-Вугель». Цены? Ну, праздничные цены. Тарелочка борща - 180 рублей, порция печеного молодого картофеля на гарнир - 120, колбаска к нему - 150, куриная котлета - 270, куриные наггетсы - 230, греческий салат - 280. В качестве десерта предлагают эклеры и пирожные по 150. Кофе - от 120 рублей за чашку. Больше всего удивила цена на пакетик чая с кипятком в бумажном стакане - 120 рэ. Справедливости ради надо сказать, что при этом то, что мы кушали (борщ, картошка, колбаска и котлета) были по-настоящему вкусными. (Как альтернатива - ресторан «Волен» в основном здании, там средний чек оценивают от 1200 рублей на человека).

В прокате гостей ждут приличные очередиФото: Александр РОГОЗА

Москвич Алексей Сыров рассказывает, что с утра до последнего сомневался: ехать сюда или не ехать.

- Знакомые говорили, что снега, скорее всего, нет. А я приехал с детьми и не жалею. Отлично провели время. Ну и что, что снег искусственный? Я лично никакой разницы не замечаю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753328" frameborder="0"></iframe> Горнолыжная база «Волен».Александр РОГОЗА

«СТЕПАНОВО»

Перемещаюсь из «Волена» на горнолыжную базу «Степаново» на такси. Минут десять ехать. 130 рублей от ворот до ворот. По дороге таксист рассказывает, что сегодня это уже пятый его рейс в Степаново. А еще он дважды возил людей от станции в Яхроме в «Волен» и один раз - в Шкулово, в горнолыжный клуб Леонида Тягачева.

«Степаново» славится тем, что здесь одна из самых длинных в Подмосковье снежных трассФото: Александр РОГОЗА

- У каждого склона свои поклонники, - говорит. - Например, одного клиента сегодня забрал из «Сорочан» и отвез в Степаново. То есть он здесь, в Степаново живет, но кататься ездит в другую часть района. Нравится ему! 500 рублей туда, 500 обратно. Что за человек! - бурчит водила.

Тем временем на въезде в «Степаново» легкая пробка. На парковке аншлаг. Уж темнеет, а машины с новыми любителями лыж и сноубордов продолжают прибывать. Место популярное. «Степаново» славится тем, что здесь одна из самых длинных в Подмосковье снежных трасс - один из спусков тянется почти километр. (Круче только в тех же «Сарочанах» - там есть склон на сотню метров длиннее).

На самом длинном склоне многолюдноФото: Александр РОГОЗА

Цены на инвентарь - те же, что и в «Волене». Комплект для горнолыжника или сноубордиста здесь обойдется в 800 рублей в час и в 2200, если оплатить сразу за 5 часов и пользоваться хоть целый день.

А вот подъемник - уже 160 рублей. Вдвое дороже.

На том самом длинном склоне многолюдно. Судя по па, в основном это начинающие. Хотя время от времени проносятся, обдавая обочины залпами снега при очередном повороте, мастера своего дела. Выглядит эффектно: человек катится вдаль, потом скрывается за поворотом, а через какое-то время выныривает уже где-то внизу, на финишном отрезке трассы.

Цена канатки 160 рублей. Вдвое дороже на "Волене"Фото: Александр РОГОЗА

Раза три вот так скатишься и хочешь - не хочешь, а подзарядка потребуется. Цены в кафе: 240 рублей за кусочек киша с курицей и грибами, 220 - за блин со сгущенкой (однако ж! да?), 380 - за порцию трески с картофелем, 300 - за стакан медовухи или глинтвейна для настроения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753329" frameborder="0"></iframe> Горнолыжная база «Степаново».Александр РОГОЗА

«СОРОЧАНЫ»

Анна Царева:

Курорт «Сорочаны» тоже находится недалеко от Яхромы. Мне очень удобно, у меня дача всего в получасе езды на машине. В эти новогодние каникулы я решила по возможности ездить на склоны каждый день - подтянуть свои навыки в катании на сноуборде, чтобы будущей зимой махнуть уже куда-нибудь в настоящие горы.

В «Сорочанах» на склонах прекрасный снег.Фото: Анна ЦАРЕВА

Если честно, меня многие отговаривали. Мол, ну какое еще Подмосковье - нигде снега нет. Оказалось, что слухи об отсутствии снега сильно преувеличены.

Слухи об отсутствии снега сильно преувеличеныФото: Анна ЦАРЕВА

На самом деле в тех же «Сорочанах» на склонах прекрасный снег. Многие едут сюда семьями и большими компаниями. Правда, из-за этого в очереди на подъёмник приходится стоять по 5-7 минут. Стоимость одного подъема - 180 рублей. Но если вы планируете за день много раз спуститься-подняться, можно взять тариф «Слалом». Он стоит 4900 рублей - это 35 поездок по уменьшенной средней цене в 140 рублей.

В очереди на подъёмник приходится стоять по 5-7 минутФото: Анна ЦАРЕВА

Кстати, паркинг тоже можно оплатить ски-пассом - это стоит 200 рублей.

Так как решила браться за учебу серьезно, взяла инструктора. Это 2200 рублей час. Но оно того стоит! Тренер Алексей четко указывал мне на ошибки и в итоге те элементы, которые у меня раньше никак не получалось делать самостоятельно, я под руководством специалиста освоила за этот учебный час!

Бесснежная зима не слишком мешает отдыхать в «Сорочанах»Фото: Анна ЦАРЕВА

Трассы работают и после захода солнцаФото: Анна ЦАРЕВА

По большому счету, минус только один. Из-за недостатка снега (пушки всю территорию покрыть не могут) в «Сорочанах» из десятка склонов пока работают только четыре, плюс одна трасса для тюбинга. На тюбинге мы тоже попробовали! Аренда одной «ватрушки» стоит 650 рублей в час. За это время можно спуститься примерно три раза. Не могу сказать, что склон идеальный - да, из-за аномально теплой для погоды есть наледь, которую покрывает лёгкий снег. Но все равно, кататься можно. Особенно это понятно, когда видишь толпы людей и очереди на подъемниках.

Из десятка склонов пока работают только четыреФото: Анна ЦАРЕВА

В целом, «Сорочанами» мы остались довольны. Думаем, еще вернемся сюда! В идеале - когда придут настоящие снегопады, будут работать все склоны, все желающие рассредоточатся по территории и на каждой из трасс будет посвободнее.

Курорт «Сорочаны» тоже находится недалеко от ЯхромыФото: Анна ЦАРЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753305" frameborder="0"></iframe> Сорочаны: на горнолыжном курорте по-прежнему новогоднее настроение.Анна ЦАРЕВА

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