"У нас образованные люди на работе занимаются ерундой про 14 часов в сутки, а толку от этого ноль"

Известный экономист прокомментировал отклики читателей "КП" на публикацию "Миллионы россиян выполняют работу, которая никому не нужна" - по их оценкам, чаще всего бесполезным делом заняты чиновники, медики и предприниматели.

О ЧЕМ СТАТЬЯ

По оценкам экспертов, от 6 млн до 25 млн российских работников можно смело сократить - без ущерба для экономики страны. Правда, тут же возникает вопрос: а чем занять тех, кого выставят из цехов и офисов? И другая сторона вопроса: профессия у человека, вроде, нужная, только бумажной волокиты слишком много, делом заниматься некогда. Об этом говорилось в статье "Миллионы россиян выполняют работу, которая никому не нужна".

Читатели на сайте kp.ru живо подключились к спорам экспертов. Большинство считают, что сократить надо чиновников всех уровней, силовиков, юристов и даже работников коммерческих структур. А медиков - освободить от ненужной писанины и отчетности, чтобы дать больше времени на работу с больными.

ЧТО СКАЗАЛ ДЕЛЯГИН

- Все это симптомы, а главная причина такой ситуации в том, что у нас очень плохо с научной организацией труда, - прокомментировал дискуссию директор Института проблем антиглобализма экономический обозреватель "Радио КП" Михаил Делягин. - Этой темой у нас занимаются крайне мало. И в результате огромное количество вполне образованных людей занимается какой-то глупостью по 14 часов в сутки, не имея никакой личной жизни, изнемогая от работы, и в итоге - ничего.

- Читатели пишут, что слишком много у нас чиновников...

- Проблема не в том, что чиновников слишком много, а в том, что никто не знает, сколько их должно быть и где они должны находиться. Организация труда - это сложная работа, она требует усилий, в том числе и умственных. А сейчас этим заниматься у нас некому: одни заняты выживанием, другие - личным обогащением. Это особенно болезненно чувствуется в корпорациях, потребительской сфере, госуправлении. Отчаянно не хватает специалистов - любых. Аварии и катастрофы, которые происходят довольно часто, - тому свидетельство. В Советском Союзе на 10 тыс человек приходилось чиновников вдвое меньше, чем сейчас. Это наглядная иллюстрация снижения управленческого потенциала.

Кроме того, мы видим расцвет кумовства. Штаты дико разбухли, а незначительное количество реальных специалистов находится в униженном состоянии - из-за недоплат и дикой перегрузки.

Причем очень много сил и времени уходит на составление никому не нужной отчетности. Это тоже следствие плохой организации труда - заставлять людей делать заведомо бессмысленную работу. Либо имитация деятельности. К примеру, выдумывают безумное количество нормативов и форм отчетности, заставляя врачей работать писарями. Это по сути административный террор. В результате так и получается: мы строим дороги не для того, чтобы по ним ездить, а чтобы их ремонтировать - и это касается всех сфер.

ЧТО ПИШУТ ЧИТАТЕЛИ

Александр

Вся начальственная вертикаль предпочитает работать по старинке, ничего не делая для реального повышения производительности труда.

ВЧК

70 лет советской власти доказали, что можно жить без буржуев-паразитов и воров-предпринимателей. Надо еще один эксперимент провести - смогут ли выжить бизнесмены, чиновники и болтуны-экономисты без трудового народа. После революции 1917 года много таких, считавших себя элитой, бежало из России. Те, кому наворованное не удалось с собой утащить, оказались не нужными - официантами, дворниками, швейцарами работали. Нынешнюю российскую "элиту" даже на эти должности не взяли бы.

Бабушка Валя

Врачей скорой помощи надо доучить - молодые выпендрежники-фельдшеры не могут инсульт от варикоза отличить.

Николай Иванович

Давайте начнем сокращение с массы топ-менеджеров в компаниях и госструктурах. Они же не эффективны в таком количестве - с учетом зарплат и расходов на них. Без возможности использовать ресурсы компаний и доступ к госструктурам они окажутся ненужными.

Борис Иванович

Вы посмотрите, сколько министерств в регионах. Раньше такого не было.

Карл Маркс

Преподавателям не до студентов, врачам не до больных: все заняты ненужной бумажной отчетностью. А главные врачи распределяют бюджетные денежки среди замов, помов, экономистов. Врачам - оставшиеся крохи. Раньше у главврача было два зама: по лечебной и по административно-хозяйственной части, а теперь их стало одиннадцать.

Александр

Стал замещать начальника участка. Надо заполнять 26 журналов. При том 6 журналов впрямую дублируют друг друга. Бред полный.

Алексей

Производительность труда повысить очень просто! Создать большое количество производств нужного продукта. Повысить в разы зарплату специалистам - люди будут сами уходить туда, где они нужны, и где высокая зарплата. Балаболить о низкой эффективности труда можно бесконечно, но куда деть людей, если реальных производств мало? Ну, поставим роботы, а сокращенные люди будут грабить, воровать и убивать на улицах тех кто еще работает.

Александр Петрович

Большая проблема - это 90% некомпетентных руководителей, которые, с целью личного обогащения устраивают на производство жён, родственников, создают для них фирмы и крутят деньги через аутсорсинговые компании. Крупные корпорации все свои полномочия передали исполнителям, которые пашут за них и за себя по 12-14 часов в сутки и в выходные. Эти деньги косвенно они воруют у рабочих. Их и нужно сокращать!

Елена

Чиновники и только чиновники. Ничего абсолютно не делая, но только мешая тем, кто делает, своими безумными распоряжениями и ненужными отчетами. Выписывают себе премии и запредельные зарплаты, загранкомандировки. Они растут, как раковая опухоль.

Ирина

Самые ненужные - это чиновники с их бумажками. Вот уж от их работы проку никакого, а деньги тратятся немалые.

Влад

Очень много так называемого офисного планктона, люди натужно выдумывают, как впарить населению ненужную продукцию, фальсификаты, услуги и т.п.

Дима

Названивают из банков, заставляют брать кредиты и кредитные карты, чтобы потом устроить западню и содрать денежек с поверившего им дурачка. Представители всяких бизнесов не отстают: дайте нам денежек под огромный процент, а в обеспечение мы напишем вам вексель. На роботов их не заменят: в мошенничестве искусство человеческого общения - это самое важное.