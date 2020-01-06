Как Барановская, Волочкова и Федорова спасались в святых местах: где молятся звезды

Накануне Рождества kp.ru рассказывает о звездах, которые не стали скрывать, что вымолили свое счастье. Телеведущие, актеры и спортсмены, благодаря вере, молитвам, поездкам по святым местам, смогли построить семью и карьеру.

Барановская мыла пол в монастыре

Это сейчас Юлия Барановская успешная телеведущая Первого канала. А когда Юлю с тремя детьми бросил футболист Андрей Аршавин (он решил уйти к другой женщине), она осталась с малолетними сыновьями и дочкой без работы, без жилья, без денег – ведь алименты назначили не сразу. Но самая главная рана была на душе – такого предательства от любимого мужчины она не ждала. «Меня спрашивают, что меня спасало в самые тяжелые периоды жизни. У каждого свой костыль, и мой костыль: вера», - говорит Барановская.

Тогда Юлю можно было встретить в Покровском женском монастыре, где она прошла послушание. Тогда она не была телеведущей и мало, кто узнавал в хрупкой женщине, которая моет пол в монастыре, жену Аршавина. Барановская часто приезжала в монастырь к мощам святой Матроны Московской. Тогда она с детьми жила у друзей – семьи футболиста Жиркова. А теперь купила квартиру в столицу, дети учатся в престижных школах, семья много путешествует. Барановская получает больше, чем ее экс-муж. Теперь Юлия делится с женщинами, как пережила самый сложный период в жизни – предательство мужа.

«Когда Андрей ушел, вера часто спасала меня в разных ситуациях, давая силы жить, благодаря этой поддержке свыше я не сошла с ума. В самый критический момент я поехала искать чудо к Гробу Господню в Иерусалим», - рассказывала Барановская в главе «Перерождение» в своей книге «Все к лучшему».

Юля приехала в Иерусалим с двумя старшими детьми, с сестрой и фотографией, где она с Андреем. Барановская надеялась вернуть Аршавина в семью. Это изначально и было целью поездки: «Свой путь мы с детьми начали с крещения в Иордане… Оказалось, что это узкая речка с мутнейшей водой из-за илистого дна, и ты, заходя в нее, вообще ничего не видишь. С детьми пройти обряд крещения легко: они на руках, быстро опустил в воду и достал, а самой сложнее. Вода ледяная, а надо три раза окунуться с головой, при этом сводит ноги, а вокруг ил и муть: страшно, как на рельсы лечь. Первый раз окунулась, второй, а на третий я поняла, почему младенцы кричат после рождения, каково это, когда легкие обжигает воздух. Мне было не раздышаться. Это был первый вздох новой жизни. Я приехала за одним - с фотографией и желанием вернуть прошлое. А уехала оттуда с пониманием, что значит верить. Верить - это не просить чего-то определенного по списку как у Деда Мороза перед Новым годом. Верить в Бога значит понимать, что данное тебе им лучше, чем то, что ты просишь. Принимать то, что он дает, с радостью и благодарностью…»

Эта поездка в Иерусалим изменила жизнь Юлии: она начала ее сначала, поверила в себя и стала счастливой и без Андрея.

Юлия Барановская: "Верить в Бога значит понимать, что данное тебе им лучше, чем то, что ты просишь". Фото: Николай Темников

Овечкин перестал бояться

Мало кто знает, что сильному, успешному и уверенному в своих силах хоккеисту сборной России Александру Овечкину помогла вера.

«Внутри меня всегда жила тревога: я мог опасаться не построить успешную карьеру, испытывать страх от мыслей о старости, смерти. Это было раньше, а потом перестал бояться, - так вспоминает начало карьеры Овечкин. - Это случается после того, как доверяешься, отдаешь себя Богу. Когда живешь, делаешь в своей жизни только то, что нужно, Бог начинает вести тебя по жизни. Чувствую это, когда выхожу на лед!»

Хоккеисту сборной России Александру Овечкину помогла вера.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Волочкова спаслась от операции

Анастасия Волочкова часто бывает в храме и неподалеку от своего дома, и посещает другие святые места. Однажды в отпуске с балериной случилась беда: у женщины лопнула барабанная перепонка. Светилы медицины поставили диагноз: потеря слуха на 30%, необходима операция. За день до предполагаемой операции Анастасия съездила в Покровский женский монастырь к мощам Святой Матроны Московской. Балерина молилась, обращалась к Матронушке с просьбами о здоровье, рассказом о том, что Бог дал ей талант и возможность радовать людей, и она не представляет жизнь без возможности танцевать. В день операции балерина прошла в больнице медицинский осмотр.

«Я переживала, тряслась. Врачи сделали новое заключение после осмотра: все срослось, дырки, которая была еще вчера, больше нет. Они не знали, как это произошло», - делилась своей удивительной историей Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова часто бывает в храме и неподалеку от своего дома, и посещает другие святые места.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Федорова отмолила мужа

«До встречи с Андреем я молилась полтора года. Просила человека по судьбе…» - рассказывала Оксана Федорова о встрече с мужем. Телеведущая часто посещает святые места. Перед рождением детей Оксана бывала в Дивеевском монастыре в Нижегородской области.

Накануне Рождества Оксана поделилась такой историей: «Как-то раз я спросила своего духовника: Батюшка, я вот часто раздражаюсь, не могу терпеть, обижаюсь, если люди не держат своего слова. А он мне сказал, что, когда вода в кастрюле кипит, прикрой крышечку. Потом и успокоишься. Всегда говори: за все Слава Богу. Ведь добро мы можем делать только из зла, его больше не из чего делать. Это, конечно, трудно сделать сразу. Но постепенно раздражения становилось меньше. Почему мы всегда должны говорить: «Слава Богу»! Потому что, когда мы в любых наших жизненных ситуациях, даже в самых безвыходных, на первый взгляд, даже сталкиваясь со смертью, славим Господа, тогда все воспринимается иначе… Когда человек пребывает в состоянии славословия Бога, когда он за все благодарит Господа, тогда все меняется, причем меняется само по себе и даже без участия Божественной благодати, здесь человек сам себе помогает…»

Перед рождением детей Оксана бывала в Дивеевском монастыре в Нижегородской области.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нечаянная радость Макарских

У супругов Антона и Виктории Макарских была череда безуспешных протоколов ЭКО, посещения лучших врачей – десять лет супруги безрезультатно пытались стать родителями. Чудо случилось у Антона и Вики подрастают дочка Маша и сын Ваня. Виктория тяжело переживала бездетность, но никогда не отчаивалась. И вот однажды супруги отправились в паломническую поездку.

«Мы поехали в город Болгар, что в Татарстане, в Свято-Авраамиевскую церковь, где живет старец Владимир Головин. Батюшка Владимир благословил нас читать акафист перед иконой Богородицы «Нечаянная радость». Нужно это было делать каждое воскресенье в 20.30 по московскому времени. В этот момент православные люди во всем мире одновременно просят о даровании детей. Это называется молитвой по соглашению. Сила ее огромна!» - Виктория любит дарить надежду всем семьям, которые мечтают о детях.