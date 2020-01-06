Будущее наступило: По ТВ показали два хоккейных финала. В одном наши победили

- С победой, мужики! – ликовал в соцсетях футболист Дмитрий Тарасов. И если бы в ловушку попался он один, вполне можно было бы посмеяться над незадачливым болельщиком. Но нет, сотни людей минувшей ночью порадовались за российскую молодежку, которая обыграла канадцев со счетом 5:3 на канале «Матч ТВ». Среди них даже депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Все эти люди вечером 5-го января в 21.00 включили не Первый канал, где шла прямая трансляция молодежного чемпионата мира-2020, а «Матч ТВ», где шел повтор финала этого же турнира 2011 года. На Первом наша команда во главе с тренером Валерием Брагиным, вела в третьем периоде 3:1, но уступила 3:4. На «Матч ТВ» подопечные все того же Валерия Брагина победили 5:3, хоть и проигрывали 0:3. И тем, кто смотрел запись, можно только позавидовать. Думаю сам Валерий Брагин предпочел бы трансляцию «Матч ТВ»…

На «Матч ТВ» подопечные все того же Валерия Брагина победили 5:3, хоть и проигрывали 0:3.Фото: Скриншот с видео

Что это было? Как получилось, что нормальные люди вдруг приняли псевдореальность за чистую монету?

Для начала молодцы те, кто работает на «Матч ТВ». Ребята придумали веселую, на их взгляд, шутку, и разыграли аудиторию. Контрпрограммирование еще никто не отменял, и вставить шпильку Первому, перехватившему лакомую трансляцию, нормальная практика. Не подумали о болельщиках? Скорее всего на канале ответят, что это была забавная идея. И если вы такой болельщик, что не отличаете старого финала от нового, так вам и надо…

Некоторые хоккеисты, смотревшие архивный матч по ТВ, вдруг узнали на кадрах себя.Фото: Скриншот с видео

Да, болеют у нас не особо внимательно. Рейтинги трансляций даже самых интересных матчей, но без участия сборных России по футболу и хоккею, не особо впечатляют. Есть некое ядро аудитории, которой интересен спорт, и оно не превышает двух с половиной процентов от всех телезрителей. Рейтинги же решающих матчей сборной России (футбол, хоккей) зашкаливают. Легко догадаться, что большая часть аудитории в спорте не сильно разбирается, а просто пришла поболеть.

И вот пришла эта часть поболеть в воскресный вечер. Включила «Матч ТВ» (там же спорт, да?) и с удовольствием посмотрела финал-2011. Конечно, из уважения к зрителю где-нибудь можно было поставить «Повтор». Но креативная команда канала посчитала это излишним.

Вручение кубка российской молодежке, одолевшей канадцев в 2011 годуФото: Скриншот с видео

С другой стороны, доверчивость и наивность российской телеаудитории пугает. Джордж Оруэлл или Айзек Азимов про такое писали, и наверняка предположили бы - «а что, если бы на Первом показали не настоящий финал, а запись?» Не реальное поражение, а старую победу? Ну допустим, что вся страна смотрела бы повтор. И что все бы поверили, что все так и есть? И сколько времени нужно было бы, чтобы распознать обман? А с учетом того, как быстро сейчас забываются новости – сколько людей так и верили бы, что это была победа?

Желая пошутить, на «Матч ТВ» провели социальный эксперимент, который будут вспоминать еще долго, и который может стать классическим примером восприятия информации современным зрителем. Телевидение по-прежнему главный источник информации для большинства наших сограждан. И вполне возможно, что до сих пор есть в нашей стране люди, которые легли спать в отличном настроении, с уверенностью, что «наши победили». И теперь вопрос – стоит ли из разубеждать?

Футболист Дмитрий Тарасов быстро нашел оправдание

Среди тех, кого "два матча" ввели в заблуждение, оказался даже депутат Госдумы Михаил Дегтярев

Многие по привычке включили «Матч ТВ», где шел повтор финала этого же турнира 2011 года

История стала поводом для шуток в соцсетях

Пользователи не устают шутить о матче

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