Логика Трампа: заплати за пули, которыми тебя убил американский солдат

Иногда чувствуешь такую ярость и такое бешенство от вопиющей несправедливости, что понимаешь желание людей взяться за оружие! В 2003 году солидные люди в костюмах и галстуках, потрясая пробирками со стиральным порошком, который почему-то называли "химическим оружием", без санкции ООН превратили в крошево страну под названием Ирак. (Я в это время была там. Ирак уже лет десять находился под санкциями, но все же страна выглядела очень приличной, хотя в больницах умирали без лекарств дети. Я видела это сама. А лекарства Ираку запретили покупать, руководствуясь "гуманитарными соображениями").

После чего страну так "отдемократизировали", что погибли сотни тысяч людей и свыше миллиона стали беженцами. Все древние сокровища бесценных музеев разграбили и вывезли из страны. После те же солидные люди в галстуках признались, что они наврали про химическое оружие, им очень неловко, но так было надо. Ирак регулярно и по самым разнообразным поводам бомбят уже семнадцатый год!

В результате авиаударов США по Багдаду погиб иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь, когда иракцы после очередных авиаударов и убийства множества людей потребовали, чтобы США вывели свои войска, Трамп заявил, что разоренный Ирак должен заплатить американцам за их базу, пообещав в случае чего наложить на страну такие санкции, по сравнению с которыми иранские покажутся цветочками.

Может, иракцы должны еще заплатить за каждую пулю, которую в них выпустили, за все бомбы, которые упали на их дома, за горючее для танков, которые сровняли с землей их родину, а заодно выплатить зарплату американским военнослужащим?! Вот что бы вы сделали на их месте?! И самое противное, что людей, которые возьмутся за калашниковы и пойдут в бой, западные медиа немедленно назовут террористами.

В ответ на авиаудары Ирак потребовал вывести иностранные войска со своей территории.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753290" frameborder="0"></iframe> Десятки тысяч человек пришли проститься с Сулеймани.

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