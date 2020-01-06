2020-01-06T14:28:28+03:00
В мире

Австралийский пожарный вынес осиротевшего кенгурёнка из огня

От огня в Австралии погибли уже более 500 миллионов животных [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Австралийский пожарный спас осиротевшего кенгуренкаАвстралийский пожарный спас осиротевшего кенгуренкаФото: кадр с видео
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Более 500 миллионов животных погибли в результате лесных пожаров на юго-востоке Австралии. Об этом сообщил местный пожарный, который рассказал, как спасает местную фауну.

Кенгуренок был обречен на гибель в горящем лесу. Фото: кадр с видео

Кенгуренок был обречен на гибель в горящем лесу.Фото: кадр с видео

Австралийский пожарный спасает кенгурёнка от лесного пожара.

Спасатель выложил в УouTube видео о том, как спас от огня осиротевшего кенгурёнка

«Сражался с лесным пожаром в Австралии! Увидел детеныша кенгуру, прячущегося под бревном! Я спас его, а потом мы отвезли его к ветеринарам.», - написал пожарный на своем канале.

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Австралийский пожарный, спасший кенгуренка
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Напомним, пожароопасный сезон в Австралии начался в сентябре. С тех пор огонь уничтожил больше 1500 домов. В начале года на востоке страны из-за природной стихии были заблокированы тысячи людей. В результате пожаров погибло по меньшей мере 25 человек, а семь пропало без вести 7. Также от огня погибло до полумиллиона растений и животных, в том числе свыше 350 коал.

Коалы прячутся от огня и дыма в доме австралийцев. Фото: REUTERS

Коалы прячутся от огня и дыма в доме австралийцев.Фото: REUTERS

Как сообщал сайт kp.ru, в Австралии сейчас плюс 47 градусов огонь распространился на 63 тысячи квадратных километров, что составляет примерно 1% территории страны.

В Австралии дикие животные, пытаясь спастись от пожаров, выходят к людям. Фото: REUTERS

В Австралии дикие животные, пытаясь спастись от пожаров, выходят к людям.Фото: REUTERS

Пожарные и волонтеры пытаются спасти обитателей австралийского буша. Фото: REUTERS

Пожарные и волонтеры пытаются спасти обитателей австралийского буша.Фото: REUTERS

Этот кенгуру получил ожоги задних лап, убегая от огня. Фото: REUTERS

Этот кенгуру получил ожоги задних лап, убегая от огня.Фото: REUTERS

Лесные пожары в Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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