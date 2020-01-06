Австралийский пожарный вынес осиротевшего кенгурёнка из огня
Более 500 миллионов животных погибли в результате лесных пожаров на юго-востоке Австралии. Об этом сообщил местный пожарный, который рассказал, как спасает местную фауну.
Кенгуренок был обречен на гибель в горящем лесу.Фото: кадр с видео
Австралийский пожарный спасает кенгурёнка от лесного пожара.
Спасатель выложил в УouTube видео о том, как спас от огня осиротевшего кенгурёнка
«Сражался с лесным пожаром в Австралии! Увидел детеныша кенгуру, прячущегося под бревном! Я спас его, а потом мы отвезли его к ветеринарам.», - написал пожарный на своем канале.
Напомним, пожароопасный сезон в Австралии начался в сентябре. С тех пор огонь уничтожил больше 1500 домов. В начале года на востоке страны из-за природной стихии были заблокированы тысячи людей. В результате пожаров погибло по меньшей мере 25 человек, а семь пропало без вести 7. Также от огня погибло до полумиллиона растений и животных, в том числе свыше 350 коал.
Коалы прячутся от огня и дыма в доме австралийцев.Фото: REUTERS
Как сообщал сайт kp.ru, в Австралии сейчас плюс 47 градусов огонь распространился на 63 тысячи квадратных километров, что составляет примерно 1% территории страны.
В Австралии дикие животные, пытаясь спастись от пожаров, выходят к людям.Фото: REUTERS
Пожарные и волонтеры пытаются спасти обитателей австралийского буша.Фото: REUTERS
Этот кенгуру получил ожоги задних лап, убегая от огня.Фото: REUTERS
Лесные пожары в Австралии.
ИСТОЧНИК KP.RU