Австралийский пожарный вынес осиротевшего кенгурёнка из огня

Более 500 миллионов животных погибли в результате лесных пожаров на юго-востоке Австралии. Об этом сообщил местный пожарный, который рассказал, как спасает местную фауну.

Кенгуренок был обречен на гибель в горящем лесу.Фото: кадр с видео

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753348" frameborder="0"></iframe> Австралийский пожарный спасает кенгурёнка от лесного пожара.

Спасатель выложил в УouTube видео о том, как спас от огня осиротевшего кенгурёнка

«Сражался с лесным пожаром в Австралии! Увидел детеныша кенгуру, прячущегося под бревном! Я спас его, а потом мы отвезли его к ветеринарам.», - написал пожарный на своем канале.

sammcglone Австралийский пожарный, спасший кенгуренка

Напомним, пожароопасный сезон в Австралии начался в сентябре. С тех пор огонь уничтожил больше 1500 домов. В начале года на востоке страны из-за природной стихии были заблокированы тысячи людей. В результате пожаров погибло по меньшей мере 25 человек, а семь пропало без вести 7. Также от огня погибло до полумиллиона растений и животных, в том числе свыше 350 коал.

Коалы прячутся от огня и дыма в доме австралийцев.Фото: REUTERS

Как сообщал сайт kp.ru, в Австралии сейчас плюс 47 градусов огонь распространился на 63 тысячи квадратных километров, что составляет примерно 1% территории страны.

В Австралии дикие животные, пытаясь спастись от пожаров, выходят к людям.Фото: REUTERS

Пожарные и волонтеры пытаются спасти обитателей австралийского буша.Фото: REUTERS

Этот кенгуру получил ожоги задних лап, убегая от огня.Фото: REUTERS