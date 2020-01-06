Новый год в Буковеле президента Украины распиарили везде, а вот про VIP - отдых в Омане умолчали

Новый президент Украины Владимир Зеленский тщательно находит по тем же «граблям», что и его преемник Петр Порошенко, вляпываясь в один скандал за другим. На этот раз предметом очередного разбирательства украинской общественности стал новогодний отдых лидера государства.

Сначала Офис президента Украины (ОПУ - аналог нашей Администрации президента) всячески популяризировал патриотическую встречу президентом Нового года на одном из курортов Западной Украины в роскошном отеле в Буковеле. Дескать, президент воюющей (по определению самого Зеленского) страны вполне патриотично встретит 2020-й на Родине и т.д. Однако утром 5-го января украинские журналисты опубликовали фотографии пребывания Зеленского вместе с семьей в роскошном отеле в Омане на берегу Оманского залива. Семья Зеленского пребывает в нем в президентском люксе стоимостью 4 000 евро в сутки. Театральная распиаренная поездка на отдых в Буковель и тайный вояж на Аравийский полуостров. Просто спецоперация какая-то.

Через несколько часов в ОПУ подтвердили отдых президента в Омане, уточнив, что Зеленский отдыхает там за свой счет, а еще он во время этого отдыха намерен провести ряд судьбоносных для Украины переговоров с официальными лицами. И вроде бы действительно, утром 6-го января была опубликована фотографии со встречи Зеленского с министром иностранных дел Султаната Оман Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. На которой, по заявлению ОПУ, они обсуждали вопросы «экономического сотрудничества» двух стран.

Утром 6-го января была опубликована фотографии со встречи Зеленского с министром иностранных дел Султаната Оман Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Фото: https://www.facebook.com/president.gov.ua

В самом по себе таком отдыхе нет ничего предосудительного: Владимир Александрович человек не бедный. Можно сказать, просто богатый. Для него выложить такую сумму все равно, что среднему россиянину купить банку икры минтая по акции. Вопросы возникают в связи с тем, что поездка президента всячески скрывалась от общественности.

Оказывается, Зеленский действительно встретил Новый год на западно-украинском курорте, но уже 2-го января вылетел из Ивано-Франковска в Киев, а оттуда – на Аравийский полуостров, в Оман. При этом, глава охраны президента Максим Донец прибыл в Оман заранее, чтобы обеспечить охрану и безопасность семье президента.

Сейчас оппоненты Зеленского задают ряд вопросов, на которые команде президента отвечать будет весьма непросто. Например, если сам Зеленский отдыхает не за казенный счет, а на свои, то на чьи деньги заранее поселился в Омане начальник охраны Донец? Или почему о предстоящей поездке и переговорах не было объявлено заранее, как это положено по протоколу? Наконец, почему «вопросы экономического сотрудничества» Зеленский обсуждает не с профильными руководителями Омана, министрами финансов или торговли, а с ответственным за вопросы международной политики? И, кстати, почему Зеленский ведет переговоры по непрофильным для него темам - вопросы развития торговли и инвестиций на Украине не находятся в сфере полномочий президента, это удел Кабмина? Партия Порошенко уже отправила соответствующие запросы по новогоднему отдыху президента.

Семья президента Украины заселилась в пятизвездочный суперотель на берегу Оманского залива.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Была встреча и фотографирование, где высшее должностное лицо одного государства зачем-то встретилось с не равным по статусу должностным лицом другого государства, - констатировала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш. - И мы понимаем зачем: очередная попытка оправдаться. Эта наспех состряпанная история – полный провал. Теперь Зеленский вынужден будет рассказывать об этой поездке. Вносить немалые затраты на нее в декларацию. Объяснять: как и кем была обеспечена и оплачена его безопасность, и почему он выбрал Оман, а не Кривой Рог. Терпеть прямо напрашивающиеся аналогии с Петром Мальдивским.

Напомним, Петр Алексеевич Порошенко, будучи главой Украины, тоже вместе с семьей улетел на Новый год встречать праздник и отдыхать на Мальдивы, причем, не по своим документам, а специально оформленным для него спецслужбами, где он фигурировал, как Петр Инкогнито (Украина), а члены семьи тоже выезжали под другими фамилиями. Чем вызвал, когда все это вскрылось, бурю гнева у украинского общества. Кстати, Владимир Зеленский тогда, будучи во главе «Квартала 95», жестко высмеял Петра «Мальдивского». А теперь, получается, вступил в такую же лепешку. И, похоже, прозвище «оманский» прилипнет к нему столь же прочно, как и «Мальдивский» к его предшественнику. А что, классно же поменяли!

Хотя, если вспомнить новогоднее поздравление Зеленского, какая разница, как называется улица, и кому поставлен памятник, если там хорошие дороги, ровный асфальт и яркое освещение. И можно сказать, что пятизвездочный суперотель на берегу Оманского залива отвечает всем перечисленным параметрам по самым высоким критериям. Так что, все в порядке. В полном соответствии с новой национальной идеей.