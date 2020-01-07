2020-01-07T00:53:59+03:00
Звезды

"Меня неоднократно насиловали": Леди Гага заявила о неизлечимой болезни

Певица шокировала откровенным признанием
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица шокировала откровенным признаниемПевица шокировала откровенным признаниемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Леди Гага сделала смелое признание. На заре своей карьеры она пережила серию изнасилований. Певица никогда ранее не рассказывала о своей личной драме и не обращалась в полицию.

"Меня неоднократно насиловали, когда мне было 19 лет. Я жила с этим долгие годы", - сообщила Леди Гага в откровенном интервью Опре Уинфри.

По словам певицы, она до сих пор не справилась с тяжелым психическим состоянием после случившегося, пишет The Independent. Артистка борется с посттравматическим стрессовым расстройством. "К сожалению, болезнь не поддается лечению. Я до сих пор страдаю ужасными головными болями", - уточнила 33-летняя звезда.

Певица не стала уточнять, кто надругался над ней. Она лишь отметила, что знала этого человека с самого детства.

Гага предпринимала различные попытки отвлечься от ужасных мыслей. Так, она пыталась заглушить стресс при помощи изнуряющих концертных туров, соглашаясь гастролировать без отдыха. Однако это ей не помогает.

oprahoprah
Леди Гага раскрыла Опре Уинфри свою страшную тайну
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"Я очень рано стала звездой, гастролировала и выступала до определенного момента. И никогда не имела представления, что такое насилие. Но после того, что со мной произошло, я часто чувствовала сильную боль. Такую, как во время надругательства", - рассказала певица.

Своими откровениями артистка повергла в шок не только поклонников, но и Опру Уинфри. Телеведущая расплакалась прямо в эфире. А после передачи пришла в комнату отдыха к звездной гостье.

"Твоя готовность прийти ко мне и рассказать всем о своей уязвимости открыла сегодня наши сердца. Ты такая удивительная. Я никогда бы не подумала, что с тобой такое могло произойти. Я не верила тому, что слышала", - заявила плачущая Опра. После чего артистки обнялись и какое-то время плакали уже вместе.

«Русский бунт» в инстаграме Леди Гаги.В инстаграме Леди Гаги творится что-то невероятное! Вся наша страна объединилась, чтобы отомстить певице за Ирину Шейк

ИСТОЧНИК KP.RU

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