2020-01-02T19:31:46+03:00
Звезды

Леди Гага забыла о приличиях и страстно целовалась с красавцем на виду у всех

Певица выглядела влюбленной и счастливой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Леди Гага забыла о приличиях и страстно целовалась с красавцем на виду у всехЛеди Гага забыла о приличиях и страстно целовалась с красавцем на виду у всехФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Леди Гага недолго горевала после расставания со звукорежиссером Дэном Хортоном. Похоже, теперь у певицы новый роман. Знаменитость застали за поцелуями в одном из ночных клубов Лас-Вегаса.

Леди Гага встретила Новый год в компании очень красивого мужчины. В тот момент, когда часы били полночь, 33-летняя певица забыла о приличиях и стала страстно целоваться с брюнетом на виду у гостей ночного клуба.

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Gaga was seen sharing a new years kiss with a mystery man
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А чуть позже появились и кадры с выходящей из заведения парочкой. Молодые люди держались за руки и не замечали никого вокруг. По информации инсайдеров, брюнета зовут Майкл. По слухам, Гага от него просто без ума.

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Gaga also went home with the same man, she looked stunning but very drunk lmao. She also wanted drive through which is a mood hahaha
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Напомним, Леди Гага пока ни разу не была замужем. Летом 2017 года артистка обручилась с агентом Кристианом Карино. Свадьба должна была состояться через несколько месяцев, но из-за плохого самочувствия певицы церемонию отложили. В феврале 2019-го звезда и вовсе рассталась с избранником.

Тогда поклонники решили, что причиной разрыва стал тайный роман артистки с Брэдли Купером. Голубоглазый красавчик как раз расстался с русской супермоделью Ириной Шейк. За Леди Гагой закрепилось звание разлучницы. Тысячи российских фанатов модели писали нелестные комментарии о певице в ее блоге, обвиняя ее в разрушении чужой семьи. Сама же Гага стойко хранила молчание, пока публика гневалась в гага-чате. Как оказалось, в это время вокалистка строила отношения с другим мужчиной - звукорежиссером Дэном Хортоном. Однако два месяца назад и эти отношения подошли к концу.

«Русский бунт» в инстаграме Леди Гаги.В инстаграме Леди Гаги творится что-то невероятное! Вся наша страна объединилась, чтобы отомстить певице за Ирину Шейк

ИСТОЧНИК KP.RU

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