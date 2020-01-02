Леди Гага забыла о приличиях и страстно целовалась с красавцем на виду у всех

Леди Гага недолго горевала после расставания со звукорежиссером Дэном Хортоном. Похоже, теперь у певицы новый роман. Знаменитость застали за поцелуями в одном из ночных клубов Лас-Вегаса.

Леди Гага встретила Новый год в компании очень красивого мужчины. В тот момент, когда часы били полночь, 33-летняя певица забыла о приличиях и стала страстно целоваться с брюнетом на виду у гостей ночного клуба.

news_ladygaga Gaga was seen sharing a new years kiss with a mystery man

А чуть позже появились и кадры с выходящей из заведения парочкой. Молодые люди держались за руки и не замечали никого вокруг. По информации инсайдеров, брюнета зовут Майкл. По слухам, Гага от него просто без ума.

news_ladygaga Gaga also went home with the same man, she looked stunning but very drunk lmao. She also wanted drive through which is a mood hahaha

Напомним, Леди Гага пока ни разу не была замужем. Летом 2017 года артистка обручилась с агентом Кристианом Карино. Свадьба должна была состояться через несколько месяцев, но из-за плохого самочувствия певицы церемонию отложили. В феврале 2019-го звезда и вовсе рассталась с избранником.

Тогда поклонники решили, что причиной разрыва стал тайный роман артистки с Брэдли Купером. Голубоглазый красавчик как раз расстался с русской супермоделью Ириной Шейк. За Леди Гагой закрепилось звание разлучницы. Тысячи российских фанатов модели писали нелестные комментарии о певице в ее блоге, обвиняя ее в разрушении чужой семьи. Сама же Гага стойко хранила молчание, пока публика гневалась в гага-чате. Как оказалось, в это время вокалистка строила отношения с другим мужчиной - звукорежиссером Дэном Хортоном. Однако два месяца назад и эти отношения подошли к концу.