Леди Гага забыла о приличиях и страстно целовалась с красавцем на виду у всех
Леди Гага недолго горевала после расставания со звукорежиссером Дэном Хортоном. Похоже, теперь у певицы новый роман. Знаменитость застали за поцелуями в одном из ночных клубов Лас-Вегаса.
Леди Гага встретила Новый год в компании очень красивого мужчины. В тот момент, когда часы били полночь, 33-летняя певица забыла о приличиях и стала страстно целоваться с брюнетом на виду у гостей ночного клуба.
А чуть позже появились и кадры с выходящей из заведения парочкой. Молодые люди держались за руки и не замечали никого вокруг. По информации инсайдеров, брюнета зовут Майкл. По слухам, Гага от него просто без ума.
Напомним, Леди Гага пока ни разу не была замужем. Летом 2017 года артистка обручилась с агентом Кристианом Карино. Свадьба должна была состояться через несколько месяцев, но из-за плохого самочувствия певицы церемонию отложили. В феврале 2019-го звезда и вовсе рассталась с избранником.
Тогда поклонники решили, что причиной разрыва стал тайный роман артистки с Брэдли Купером. Голубоглазый красавчик как раз расстался с русской супермоделью Ириной Шейк. За Леди Гагой закрепилось звание разлучницы. Тысячи российских фанатов модели писали нелестные комментарии о певице в ее блоге, обвиняя ее в разрушении чужой семьи. Сама же Гага стойко хранила молчание, пока публика гневалась в гага-чате. Как оказалось, в это время вокалистка строила отношения с другим мужчиной - звукорежиссером Дэном Хортоном. Однако два месяца назад и эти отношения подошли к концу.
«Русский бунт» в инстаграме Леди Гаги.В инстаграме Леди Гаги творится что-то невероятное! Вся наша страна объединилась, чтобы отомстить певице за Ирину Шейк
ИСТОЧНИК KP.RU
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