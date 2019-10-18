Леди Гага запрыгнула на незнакомца на концерте и в обнимку с ним свалилась со сцены

Леди Гага упала со сцены вместе с поклонником во время концерта в Лас-Вегасе. Многотысячная аудитория стала свидетелем конфуза американской певицы.

В мировую столицу казино экстравагантная Леди Гага приехала, чтобы представить публике свое новое шоу Enigma. В начале выступления 33-летней певицы разгоряченный фанат взял артистку на руки. Эпатажная исполнительница не стушевалась и запрыгнула на незнакомца.

Затем она стала имитировать эротичные движения, в порыве страсти обхватив мужчину ногами за торс. Такого поворота он не ожидал. У него подкосились ноги. Под весом певицы фанат пошатнулся и вместе с ней рухнул со сцены.

Вслед за этим послышался крик самой Гаги. Зрители поспешили помочь певице подняться. Некоторые твердили: "Господи, Гага упала прямо передо мной. Я думал, она убилась", "Леди Гага неудачно упала со сцены сегодня вечером после того, как фанат подхватил ее и споткнулся. Сначала она рухнула, а сверху упал еще и вентилятор. Он прям упал на нее, ударив по голове".

После падения эксцентричная артистка как ни в чем не бывало поднялась и продолжила выступление. Здоров оказался и поклонник. Спустя несколько минут он вновь присоединился к любимице на сцене и подпевал ей, пока та играла на фортепиано.

Напомним, Леди Гага в этом году попала под шквал критики россиян после того, как появились слухи о ее тайном романе с Брэдли Купером. Голубоглазый красавчик как раз расстался с русской супермоделью Ириной Шейк. За Леди Гагой закрепилось звание разлучницы. Тысячи российских фанатов модели писали нелестные комментарии о певице в ее блоге, обвиняя ее в разрушении чужой семьи. Сама же Гага стойко хранила молчание, пока публика гневалась в гага-чате.