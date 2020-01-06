2020-01-06T23:46:02+03:00
Звезды

В Сети появился трейлер «Ведьмака» в стиле сериала «Друзья»

Под песню «I'll be there for you» главный герой фантэзи разговаривает с лошадьми и целуется с девушками
Юлия САЛЬНИКОВА
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Второй сезон сериала выходит в 2020 годуВторой сезон сериала выходит в 2020 годуФото: Кадр видео
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На YouTube появился трейлер к сериалу «Ведьмак», снятый в стиле заставки «Друзей». Та же музыка, даже шрифты для титров выбрали похожие, а еще в этом ролике нет ни одного убийства, несмотря на то, что сериал по-прежнему про мутанта, который уничтожает чудовищ, фэнтези-мир.

Но этот ролик показывает и другую сторону сериала, где у Геральта есть друзья, любовь. И вообще событий в сюжете помимо драк и погони предостаточно.

Ролик набрал уже 34 тысячи лайков Фото: Кадр видео

Ролик набрал уже 34 тысячи лайковФото: Кадр видео

«Ведьмак» обрел широчайшую популярность как видеоигра по мотивам романов писателя Анджея Сапковского. После того, как геймеры подогрели интерес к книжному циклу, к сюжету присмотрелись в компании Netflix. В центре повествования лежит история Герльта из Ривии - ведьмака, т.е. специально обученного и усиленного мутациями и магией охотника на чудовищ.

Первый сезон сериала вышел на Netflix 20 декабря 2019 года. Создатели сериала объявили, что второй сезон зрителям стоит ждать в конце 2020 года.

"Ведьмак" в стиле сериала "Друзья".*SPOILERS AHEAD*

ИСТОЧНИК KP.RU

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