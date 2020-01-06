В Сети появился трейлер «Ведьмака» в стиле сериала «Друзья»

На YouTube появился трейлер к сериалу «Ведьмак», снятый в стиле заставки «Друзей». Та же музыка, даже шрифты для титров выбрали похожие, а еще в этом ролике нет ни одного убийства, несмотря на то, что сериал по-прежнему про мутанта, который уничтожает чудовищ, фэнтези-мир.

Но этот ролик показывает и другую сторону сериала, где у Геральта есть друзья, любовь. И вообще событий в сюжете помимо драк и погони предостаточно.

Ролик набрал уже 34 тысячи лайковФото: Кадр видео

«Ведьмак» обрел широчайшую популярность как видеоигра по мотивам романов писателя Анджея Сапковского. После того, как геймеры подогрели интерес к книжному циклу, к сюжету присмотрелись в компании Netflix. В центре повествования лежит история Герльта из Ривии - ведьмака, т.е. специально обученного и усиленного мутациями и магией охотника на чудовищ.

Первый сезон сериала вышел на Netflix 20 декабря 2019 года. Создатели сериала объявили, что второй сезон зрителям стоит ждать в конце 2020 года.