Шутки звезд в соцсетях: Дочь Тимати с ногой бабушки, «блокадница» Бузова и Ваенга в тапках из хлеба

Главный итог прошедшего десятилетия неутешителен — на смену образованию, чувству такта и меры пришла жажда хайпа и кликбейта. Теперь все вокруг измеряется числом подписчиков, лайков, кликов, репостов и так далее. И даже взрослые, казалось бы, люди теряют берега и кичатся этим. «КП» приводит несколько примеров того, как желание поймать волну резонанса оборачивалось для наших звезд провалом.

В рот мне ноги!

Это называется эффектом Панина — всем жутко, иногда до рвоты, но каждый видел и понимает, что за жуткое видео обсуждает вся страна. Так было и с ногой мамы Тимати, Симоны Юнусовой, которая взяла на отдых пятилетнюю внучку Алису и зачем-то позволила малышке лизать ей пальцы ног. Всякое бывает с детьми, чего только в рот не тащат, но мама рэпера, во-первых, сняла на видео спорный с точки зрения гигиены поступок ребенка, а, во-вторых, выложила в инстаграм. Да еще и с вызовом: «Вы спрашиваете, как мы учим стихи. По-разному, важно, чтоб было интересно. P.S. Поспорим, что наибольшее количество комментариев будет о том, что Алиса взяла палец моей ноги в рот?! Поговорим об этом?»

Симона Юнусова взяла на отдых пятилетнюю внучку Алису и зачем-то позволила малышке лизать ей пальцы ног

Разумеется, бабушку тут же заклевали, ролик пришлось удалять. Однако никаких выводов не последовало. «Для кого-то я злая, жесткая, старая, шокирующая, чересчур откровенная, до сих пор пытающаяся танцевать, иметь свое мнение отличающееся от других… Спорить не буду, я такая, какая есть, но «вылизывать» свой Инстаграм на потребу публике, не стану», — ответила хейтерам Юнусова, снова обозначив фиксацию на слове «лизать».

«Блокадница» Бузова

Еще один поступок, связанный с работой языка, вызвал не просто ярость соцсетей, но даже спровоцировал заявление в Генпрокуратуру. В центре внимания оказалась телеведущая Ольга Бузова, которая тоже неудачно пошутила, тоже выложила видео в инстаграм, но, в отличие от мамы Тимати, даже после шквала критики удалять ничего не стала. А зачем? Лайково же!

Ольга Бузова неудачно пошутила в инстаграме

Видеоролик был коротким: находясь на отдыхе, Ольга сидит за столом и до последней крошки доедает то, что было в тарелке. После чего берется ее облизывать. Ну с кем не бывает, подумаешь. Если аппетит хороший. Все бы ничего, но видео Бузова сопроводила странным оправданием: «Ну если вкусно мне, я блокадница». Видимо, у Оли на подкорке всплыло трагичное прошлое ее предков из осажденного Ленинграда, но в контексте инстаграма и курортного отдыха это выглядело как откровенное кощунство. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратил внимание Генпрокуратуры РФ на необычный каламбур Ольги. Сама Бузова объяснилась за поступок, но видео удалять не стала.

Хлеб всему...обувь?

Надругательство уже не над историей, но над пищей позволила себе певица Елена Ваенга. Она опубликовала фотоколлаж — отороченные мехом ботинки Gucci рядом с тапками из хлеба. Подпись гласила: «И под конец… жесткий стеб над моими башмаками. Принято». Видимо, кто-то подсунул Елене картинку, высмеивающую модель обуви, которую Ваенга носит. Она решила это опубликовать. Однако юмор не понял никто. Подписчики завалили пост артистки гневными комментариями, обвинив в бесчеловечном цинизме и отсутствии вкуса, и вынудили тем самым Ваенгу фото удалить. Правда, раскаяния не последовало. Елена выдала пламенный пост с контратакой на читателей (орфография и пунктуация - авторские): «Еще раз… может мы думать будем, прежде чем писать… у меня ощущение, что некоторые подписчики реально считают меня соседкой… или еще хуже… у меня развелось сотни отцов и матерей. мне 39!!! если я по вашему дура, так это не исправимо… успокойтесь. За здоровье глупых, ядовитых, завистливых, забаненных, хамовитых и откровенно больных на голову. Поднимаю «деревенский» бокал».

Надругательство уже не над историей, но над пищей позволила себе певица Елена Ваенга

Сексизм Кудрявцевой

Сейчас вся Россия скорбит над операцией Леры Кудрявцевой — телеведущая удалила лопнувший имплант из груди, дело чуть не дошло до трагедии. Однако в свое время общественность не очень радостно восприняла пост Леры, касавшийся штангистки Натальи Заболотной — неоднократной чемпионки Европы, которая принесла России серебро на Олимпиаде-2012. «Почти влюбилась в парня-тяжелоатлета. Потом прочитала, что он - Наталья Заболотная», — бестактно отозвалась о спортсменке, чье телосложение продиктовано спецификой этого вида спорта, Кудрявцева. Ведущую призвали к ответу и собственные подписчики, и поклонники Заболотной. Пост до сих пор не удален.

Лера Кудрявцева бестактно отозвалась о спортсменке Наталье Заболотной

Джип Слепакова — бюджетникам

Даже прослывший народным бардом и выразителем чаяний ширнармасс Семен Слепаков пострадал от неосторожной остроты. Казалось бы, невинный пост в инстаграме юмориста вызвал шквал негодования. Комик сфотографировался возле больницы в белой медицинской форме, выходя из джипа Rolls-Royce Cullinan, который стоит около 30 миллионов рублей. Разве не мог востребованный юморист и продюсер заработать на такую тачку? Запросто. Загвоздка была в подписи: «А, говорят, у нас врачам мало платят». Семен опять попал в нерв общества, но на этот раз в негативном контексте — шутку восприняли как глумление над врачами, не самой высокооплачиваемой категорией жителей России. В комментариях даже обозначились разгневанные доктора, готовые вызвать Слепакова на «стрелку». Однако большинство комментариев все же вызывали понимание и сочувствие: «Первый раз несмешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в трех больницах , в результате набегает хоть какая-то сумма для более-менее нормальной жизни. Недавно нам увеличили зарплату, но по итогу денег заплатили меньше».

Слепаков и его джип

Потока обвинений шоумен не выдержал и в конце концов объяснился: «Конечно, любопытно, как некоторые персонажи считывают юмор. Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм. Если вы серьёзно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы. И врачи тут не помогут, потому что это не лечится. Но очень радует, что в нашей стране у врачей так много заступников, готовых немедленно схватиться за свои гаджеты и пожертвовать семь секунд драгоценного времени на борьбу с несправедливостью. От этого врачам, конечно, намного легче. Кстати, не думаю, что, увидев мой предыдущий пост, они сильно оскорбились. У большинства представителей этой профессии с юмором все в порядке». Оправдательный пост лайкнули больше 41 000 раз.

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