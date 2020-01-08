Наталья Поклонская: Крушение самолета в Иране могли подстроить, чтобы развязать войну на Ближнем Востоке

В Иране крушение потерпел украинский самолет. По данным СМИ, на борту было 176 человек – никто не выжил. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сказала «КП», что трагедия могла произойти не случайно.

- На фоне последних событий, которые развиваются на Ближнем Востоке, это наводит на очень страшные мысли, - отметила она. - Что не просто были технические неисправности. Что может быть другая причина – возможно, крушение подстроили специально. В нашем современном мире человека ничего не останавливают. Эти войны и конфликты используются для того, чтобы занять место мирового гегемона. И никто не считается с жизнями людей, готовы на подлые инсценировки. Я не говорю, что крушение самолета – 100% преступление. Но это наводит на определенные мысли. Сначала американцы убивают генерала иранского Сулеймани. Потом происходит крушение самолета. Если верить соцсетям, он падал, как горящая точка. Есть провокаторы, которым нужно разжечь войну на Ближнем Востоке. Кто это сделал – предстоит разобраться.

Депутат выразила свои соболезнования всей Украине.

- Это большая трагедия, которую мы узнали сегодня утром. Я хочу выразить искреннее свое соболезнование, который понес потерю в результате трагедии – крушения самолета. Это человеческие жизни. Это то, что самое дорогое для каждого из нас. Там были обычные люди. Все случилось в праздничные дни – это очень тяжело. Я выражаю соболезнования всей Украине. Мы скорбим месте с вами. Эта трагедия – она и наша трагедия, - сказала Поклонская.

Место крушения украинского пассажирского Боинга.

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