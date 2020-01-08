2020-01-08T10:54:47+03:00
В мире

На месте крушение украинского самолета нашли записку студента из Канады с молитвой к Богу

По предварительным данным, часть погибших в трагедии - канадские студенты, которые возвращались на учебу после каникул и выбрали этот рейс из-за низкой цены
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Xасть погибших в трагедии - канадские студенты, которые возвращались на учебу после каникул и выбрали этот рейс из-за низкой ценыXасть погибших в трагедии - канадские студенты, которые возвращались на учебу после каникул и выбрали этот рейс из-за низкой ценыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Среди обломков разбившегося в Тегеране украинского Боинга спасатели нашли рукописную записку. Установлено, что она принадлежит одному из пассажиров - канадскому студенту. В записке юноша просит Бога помочь с экзаменом.

На месте крушение украинского самолета нашли записку студента из Канады с молитвой к Богу Фото: twitter.com/aref_erfan

На месте крушение украинского самолета нашли записку студента из Канады с молитвой к Богу Фото: twitter.com/aref_erfan

Также по предварительным данным, часть погибших в результате катастрофы - студенты из Канады, которые возвращались на учебу после рождественских каникул и выбрали именно этот рейс из-за низкой цены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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