Среди обломков разбившегося в Тегеране украинского Боинга спасатели нашли рукописную записку. Установлено, что она принадлежит одному из пассажиров - канадскому студенту. В записке юноша просит Бога помочь с экзаменом.

На месте крушение украинского самолета нашли записку студента из Канады с молитвой к Богу Фото: twitter.com/aref_erfan

Также по предварительным данным, часть погибших в результате катастрофы - студенты из Канады, которые возвращались на учебу после рождественских каникул и выбрали именно этот рейс из-за низкой цены.

Новость дополняется