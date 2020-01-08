2020-01-08T11:15:23+03:00
Происшествия

Список граждан Украины, погибших в авиакатастрофе рейса Тегеран-Киев

Опубликован предварительный список граждан Украины, погибших в авиакатастрофе рейса Тегеран-Киев 2020
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Среди погибших много иранцев и канадцевСреди погибших много иранцев и канадцевФото: REUTERS
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В Сети появился предварительный список граждан Украины, погибших в авиакатастрофе рейса Тегеран-Киев 2020.

На борту Boeing 737 находились 180 человек. Из них украинцами были лишь 13 членов экипажа и два пассажира, остальные, в основном, являлись гражданами Канады, Ирана и других стран. Россиян среди пассажиров нет.

Список погибших украинцев:

1. Ольга Кобюк

2. Алена Малахова

3. Алексей Наумкин

4. Игорь Матков

5. Денис Лыхно

6. Сергей Хоменко

7. Катерина Статник

8. Марина Микитюк

9. Валерия Овчарук

10. Володимир Гапоненко

11. Юлия Сологуб

В опубликованном агентством ISNA списке не хватает нескольких человек. Информация о погибших будет уточняться.

Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

Сайт kp.ru писал, что авиакатастрофа произошла утром в среду, 8 января. Самолет "Международных авиалиний Украины" загорелся в воздухе спустя всего пару минут после вылета из иранского аэропорта.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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