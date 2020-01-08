Военный летчик разбирает версии: Почему украинский самолет потерпел крушение в Иране

В Тегеране крушение потерпел Боинг 737. На борту были 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли. Почему случилась трагедия? Главные версии в эфире радио «КП» разбирает вместе с заслуженным военным летчиком РФ Владимиром Поповым.

От чего мог загореться двигатель?

Попов: Это отказ техники в первую очередь. Там очень много параметров. Например, есть насосы давления подкачки топлива. Есть какие-то датчики – все это работает от электрических систем. От работы турбины зависят генераторы, которые дают энергию всей системе. Версий может быть больше тысячи, что именно было неисправно. На взлете идет работа человека и техники совместная. Нужно дождаться записи «черных ящиков». Как у нас говорят в народе, беда не приходит одна. Это целый комплекс отказов самолета. Например, что-то могло случиться с трубопроводом подачи топлива, с возгоранием системы энергообеспечения. И пилоты просто не справились с целым рядом проблем. Обязательно что-то было кроме одного возгорания двигателя.

Возможно, у "Боинга" загорелся двигатель.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753526" frameborder="0"></iframe> Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

Можно ли было посадить борт?

Попов: С отказавшим двигателем летчиков тренируют, чтобы они умели посадить самолет в экстремальных условиях. И пилоты, в принципе, справляются с такими проблемами. Но, как правило, такие отказы сопровождаются еще рядом сложностей. Например, убирали в это время закрылки или предкрылки. А их заклинило. И это сработало в минус. Дефицит времени такой, что ни человек, ни техника не успели среагировать.

Обломки самолета разбросало от удара на несколько километров.Фото: REUTERS

Можно ли было проблемы определить еще на земле?

Попов: Эти нагрузки на технику возникают при определенных условиях, которые случаются в воздухе. Когда техника работает на полную катушку. Например, как мы определим вращение двигателя при наборе высоты? Это при осмотре на земле не видно. Некоторые параметры можно через электронику проветрить: давление масла, топлива, температура. Но так выявляются не далеко все проблемы. Видимо, и эти неполадки не поддавались диагностике. В воздухе все эти данные уже передаются на «черные ящики». И когда с них спишут информацию, тогда будет ясна причина трагедии.

Спасатели ищут останки погибших.Фото: REUTERS

Можно ли было потушить пожар в воздухе?

Попов: С одним загоревшимся двигателем могли справиться. Вообще пожар тушится. Включается первая противопожарная система. Если она не помогла – включается ее дублирующая версия. Идет отсечка подачи топлива в двигатель. Это тоже способ борьбы с возгоранием. Но само по себе возгорание в первые 5-10 минут полета – очень трудная обстановка, как я уже говорил.

Личные вещи пассажиров "Боинга-737".Фото: REUTERS

Могли владельцы загонять самолет и не проводить технических проверок?

Попов: Вряд ли. Ответственность огромная. На техническом обслуживании никто не экономит. Ведь за это уголовное наказание. Плюс удар по имиджу компании, страны, которой самолет принадлежит. Да и сама компания «Боинг» ведет контроль за своими машинами. И не позволит бизнесменам пускать неисправный самолет в полеты.

Возможен ли теракт?

Попов: На теракт это не похоже. Хоть на Ближнем Востоке, мягко говоря, не самая спокойная обстановка. Тут сошлись все факторы неисправностей. Увы, такое бывает. И определяется это только в воздухе.

Поиски на месте крушения продолжаются.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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