Удар Ирана по базе США: Лидеры двух стран размышляют о возможной эскалации конфликта

Начало наступившего года стало не по-зимнему жарким: ликвидация американцами иранского генерала Сулеймани повлекла за собой предсказуемую реакцию Тегерана. Заявив первоначально о полусотне целей, которые иранцы вознамерились поразить в качестве мести за смерть Сулеймани, сегодняшней ночью они осуществили ракетную атаку, поразившую сразу две военных базы в Ираке, на территории которых расквартированы американские военнослужащие.

Все произошло глубокой ночью. До сих пор Вашингтон не сообщил о количестве пострадавших. Возможно, их вовсе нет, либо цифры будут опубликованы позднее, когда их опубликование будет одобрено Пентагоном. Сразу несколько информационных каналов сообщили, что, по непроверенным данным, общее количество человеческих жертв приближается к сотне. Хотя по источникам американских СМИ, человеческих жертв нет.

Момент атаки на военную базу попал на видеоФото: Скриншот с видео

Сразу после того, как об иранских ракетных ударах стало известно, в Белый дом немедленно приехали глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео. Они провели срочное совещание с Дональдом Трампом. Никаких заявлений после этого не последовало. Телеканал CNN сообщил, что сотрудники президентской администрации готовят текст срочного обращения главы государства к нации. На что немедленно отреагировали биржи – падением фондовых индексов и ростом цен на нефть и золото. Плюс американские и другие авиакомпании запретили своим воздушным судам пролет над территориями Ирана и Ирака.

Зато с официальными сообщениями выступили иранские представители. Они подтвердили свою причастность к ударам по американцам и пообещали, в случае ответных действий, обстрелять своими ракетами израильскую Хайфу и эмиратский Дубай.

Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео провели срочное совещание с Дональдом Трампом.Фото: REUTERS

Сообщение CNN было опровергнуто Белым домом: Трамп не собирался выступать ни с какими заявлениями. Но позже, своим ночным твитом сам Трамп подтвердил, что намерен высказаться вашингтонским утром по поводу всего случившегося. Без этого американскому президенту никак нельзя, поскольку мир пережил одну из самых тревожных ночей современности. И пока никто не готов прогнозировать, кто и когда нанесет следующий удар.

На данном этапе иранцы снимают с себя ответственность за дальнейшую эскалацию. Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что реакция Тегерана будет пропорциональна поведению США.

Похоже, что Иран счел достаточными «меры», которые были предприняты им в ответ на ликвидацию американцами Сулеймани, и теперь де-факто вся ответственность за спокойствие в регионе и в целом мире возложена на Вашингтон.

Удары по военной базе стали ответом на убийство иранского генерала Касема СулейманиФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753524" frameborder="0"></iframe> Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

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