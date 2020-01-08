Виталина Цымбалюк-Романовская: «Воссоединение» Джигарханяна с бывшей женой было ради гонорара»

Под маркой «рождественского чуда» зрителям продемонстрировали фото, на котором 84-летний народный артист СССР сидит в колпаке деда Мороза, а рядом его «любимая Татьяна», с которой, якобы, он встретил Новый год. Похоже, старая любовь заняла свое законное место.

Напомним, что два года назад народный артист со скандалом развелся с третьей женой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, ради которой четыре года назад расстался со своей второй по счету супругой - Татьяной Власовой…

В эфире Татьяна Сергеевна сказала немало «добрых» слов в адрес бывшей соперницы, которую считает не только разлучницей, но и виновницей плохого состояния, в котором сейчас находится ее… муж (именно так, без прилагательного «бывший»).

Войдя в раж, 77-летняя Татьяна Сергеевна назвала 41-летнюю Виталину «престарелой Лолитой» и высказала предположение, что Джигарханян никогда Цымбалюк-Романовскую не любил: «Он из жалости хотел ей помочь встать на ноги». А любил, как оказалось, только Власову: «Три дня назад он мне сказал впервые в жизни: «Я тебя очень люблю». Никогда не признавался в любви за пятьдесят лет. Не потому, что не любил: просто считал, что любовь проявляется в отношениях и поступках».

Армен Джигарханян с бывшей женой ТатьянойФото: СОЦСЕТИ

Так ли это на самом деле, или это версия, рожденная исключительно в голове Татьяны Сергеевны, узнать, похоже, не удастся. Джигарханян на эфир не пришел. Не появляется он и в театре, которым… руководит. Что с ним происходит сегодня мы узнаем в пересказе его друзья. Самого же Армена Борисовича давно не видно.

Своей версией происходящего поделилась с нами Виталина Цымбалюк-Романовская.

- Я думаю, что это «воссоединение» с Татьяной Сергеевной произошло исключительно ради шоу, - говорит Виталина со знанием дела, уж ее-то можно назвать чемпионом по количеству проведенных телепрограмм. – Татьяна Сергеевна не работает, ничего делать не умеет. Более того, она не работала все 23 года, как переехала в Америку. Раньше ей регулярно оправлял деньги на жизнь Армен Борисович. Сейчас этого источник иссяк. Я примерно догадываюсь, какой гонорар ей заплатил телеканал. Для нее это большие деньги. Думаю, что ее привели к Армену Борисовичу, чтобы сфотографироваться для эфира. Ей накрутили кудри, посадили в кресло. Оплатили дорогу и увезли обратно - в Америку. Никакого воссоединения нет. За Джигарханяном ухаживает сиделка.

Сейчас Армен Борисович не может общаться ни с кем по состоянию здоровья. Но прежде, последние десять лет, он со «своей Татьяной» вообще не хотел разговаривать. Он считал ее виновницей многих семейных проблем и бед. В шутку называл Бабой Ягой.

Виталина и Армен Джигарханян были мужем и женой с 2010 года, не расставались, всегда были вместе.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Татьяна Сергеевна говорила, что женился он на вас из жалости?

- Как вы себе это представляете!? Чтобы взрослый человек, известный артист женился на женщине, которая моложе его на 40 с лишним лет… из жалости? Он меня полюбил, гордился мной. Я, в отличие от Татьяны Сергеевны, всегда работала. Фактически мы были мужем и женой с 2010 года, не расставались, всегда были вместе. Даже спали под одним одеялом.

- На ваш взгляд в каком состоянии Армен Борисович сегодня? Его давно не видно…

- Осенью на похоронах Марка Захарова он вообще никого не узнал... Примерно такое же было с ним несколько лет назад после второго инсульта. Он не помнил ничего, даже, где он живет. Тогда благодаря мне и врачам он восстановился. Это была адская работа. Без любви, моего отношения к нему, ничего бы не получилось. При его диагнозе было непросто создавать такие условия, чтобы он был адаптирован к жизни, чтобы мог находиться на публике, руководить театром, даже баллотировался в депутаты. Мне это удавалось. Считаю преступлением, что его друзья увезли его из дома (это случилось два года назад - Ред.). Ему поменяли привычную обстановку, несколько раз меняли квартиры. Из-за этого его состояние только ухудшилось.

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