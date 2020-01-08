2020-01-08T16:22:16+03:00
В мире

Яков Кедми: Иран не хочет войны с США. Они за нее заплатят большую цену

Израильский политолог уверен, что Вашингтон и Тегеран сядут за стол переговоров
Роман ГОЛОВАНОВ
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Израильский политолог Яков Кедми - частый гость политических шоу на российском телевидении.Израильский политолог Яков Кедми - частый гость политических шоу на российском телевидении.Фото: кадр с видео
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Ждать ли нам большой войны после ракетного удара Ирана по военным базам США? Как американцы ответят на месть Тегерана? Об этом «КП» рассказал известный израильский политолог Яков Кедми.

Версия №1: Америка и Иран сядут за стол переговоров

- Ответ Ирана был слабее, чем опасались: 15 примитивных ракет, которые выпустили по американским базам. Они не принесли почти никакого ущерба, - сказал «КП» Кедми. - Ожидалось, что все будет страшнее. Иран не перегнул палку, не хотел провоцировать американцев на сильный ответный удар. Думаю, что все ограничится только этим. Мол, обменялись любезностями и закончим с этим. Теперь все карты в руках США. Может, они решат: Иран успокоил свою общественность, войны дальше не нужно. Действия иранцев говорят, что они хотят переговоров. А истерика крики — мы привыкли к этому на Ближнем Востоке. Так принято у нас охранять личный престиж и лицо.

Версия №2: Американцы нанесут мощный ответ

- Надо смотреть, какой силы будет этот удар от американцев, - отметил Кедми. - Если он будет чисто символический, как у Иранцев, значит, они тоже хотят сохранить престиж. Так было с ударом по Сирии — ракеты были выпущены в «молоко». Это может быть продолжение обменом любезностями. Но всегда может быть что-то серьезное. Значит, будут ракетные удары с большими жертвами. Однако Иран не хочет войны с США. Они за нее заплатят большую цену. Трамп своими действиями показал, что в случае войны руководство корпуса Стражей исламской революции будет отвечать своей головой за каждого убитого. Да и ответить Ирану особо нечего.

Что известно об авиаударе Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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