Подробности несостоявшейся войны: Иран предупредил об ударах по базам США ради минимального ущерба

КОНГРЕСС НЕ ПОНЯЛ, ЗАЧЕМ УБИЛИ СУЛЕЙМАНИ

Пока в соцсетях активно хвалят и ругают Дональда Трампа за ответ Ирану (одни уверены, что президент США "сдал назад", а другие - что блестяще отреагировал на "псевдоатаку" Тегерана), его администрация провела брифинг для обеих палат Конгресса. Госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер, директор ЦРУ Джина Хэспел и председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли держали ответ перед законодателями, зачем втихаря от всех убили иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. С ликвидации которого, напомним, все и началось.

Многие объяснениями остались недовольны, включая однопартийцев Трампа, и теперь намерены законодательным путем помешать президенту вести войну с Ираном. На всякий случай.

- Это был, вероятно, наихудший брифинг, во всяком случае по военным вопросам, за те 9 лет, что я прослужил в Сенате, - приводит РИА Новости мнение сенатора-республиканца Майка Ли.

- Я не уверен, что "можете мне поверить" - это ответ, который может меня удовлетворить, - возмущался глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей, демократ Элиот Энгель.

Сам Дональд Трамп за эти сутки переговорил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, но никаких подробностей Белый дом не приводит.

ИРАН СОХРАНИЛ ЛИЦО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753658" frameborder="0"></iframe> В Лос-Анджелесе прошла акция против войны в Иране.

Тем временем газета The Washington Post узнала детали атак Ирана на американские базы в Ираке в ночь на 8 января. Они, напомним, прошли без жертв и пострадавших, и Трамп решил ответить на это не военным путем, а новыми санкциями.

- Это дало возможность иранцам сохранить лицо, равно как и возможность обеим сторонам отступить от края войны. Власти США еще днем во вторник знали объекты, по которым Иран собирается нанести удар, однако по каким конкретно, известно не было, - рассказал изданию высокопоставленный источник в администрации президента США.

Иран был шокирован убийством генерала Сулеймани.Фото: REUTERS

Данную информацию американцы получили от иракских властей за несколько часов до атак. А тех, в свою очередь, оповестил Тегеран.

А Госдеп на этом фоне выступил со статистикой иранских нападений.

- До того, как Иран атаковал иракские объекты, уже было 14 атак со стороны Ирана или поддерживаемого Ираном ополчения на силы США с сентября 2019 года, - говорится в распространенном в среду вечером сообщении Госдепа.

США ХОТЯТ ПЕРЕГОВОРОВ

Американский постпред при ООН Келли Крафт объявила, что США "готовы без предварительных условий начать серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

Трамп пообещал американцам, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.Фото: REUTERS

Как передает агентство Reuters, в ее письме в ООН также сказано о том, что "США готовы предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет необходимость защиты американского персонала и интересов".

РЕАКЦИЯ ООН

- Мир - наша самая ценная ценность. Это продукт тяжелой работы, и мы никогда не должны воспринимать это как должное. Я воодушевлен признаками того, что эскалация конфликта в Персидском заливе может снижаться. Мир не может позволить себе еще одну войну, - написал в твиттере генсек ООН Антониу Гуттереш.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Леонид СЛУЦКИЙ, председатель Комитета Госдумы по международным делам:

«Выпустил пар и откатил назад»

- Одна хорошая новость в обращении президента Трампа - войны не будет. Трамп был вынужден «откатить назад», если позволите, возвращая ситуацию вокруг Ирана в политическую плоскость. И в этом главный положительный момент на сегодня.

Такая позиция американского президента может быть связана как с протестами внутри США, в том числе со стороны политических оппонентов Трампа, так и с резкой реакцией мирового сообщества. Отдав приказ на варварскую ликвидацию генерала Сулеймани, Белый дом переступил черту. Обстановка в регионе накалилась до предела. Теперь Трамп пытается балансировать, чтобы избежать дальнейшей эскалации, способной привести к настоящему взрыву. Такой своеобразный «выпуск пара». Иран ответил и теперь войны не хочет, США также, слава Богу, не готовы доводить до этого дело. Но есть и здоровый пессимизм: мы неоднократно видели, что успокаивающая риторика США, будь то президент, либо Госдепартамент, к сожалению, расходилась с последующими действиями. Надеюсь, что в этот раз Трамп останется верен своим словам.

Заявление Дональда Трампа в ответ на иранскую атаку баз США в Ираке.

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