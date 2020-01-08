Трамп так готовился к заявлению по поводу атаки Ирана на авиабазы США, что опоздал на полчаса

- Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие. Доброе утро.

С таких слов началось обращение президента США Дональда Трампа к нации. Выступление американского лидера должно было начаться в 11 утра по Вашингтону (19:00 мск). Но Трамп не спешил к журналистам. Президент США задержался на полчаса.

Заявление Дональда Трампа в ответ на иранскую атаку баз США в Ираке.

Поводом для обращения стал ракетный удар, который нанес Иран по двум американским базам на территории Ирака - авиабазе Эйн аль-Асад и аэродрому в городе Эрлибе этой ночью.

- Ни один человек не погиб. Был нанесен минимальный ущерб.

Иран понимает, что США и наши военные подразделения готовы ко всему. И это хорошо. Это осознает весь мир. Во время атаки ни один гражданин Ирака не погиб. Это произошло благодаря системе раннего предупреждения. Она сработала отлично и смогла предупредить об атаке, - заявил Трамп.

В течение многих лет Тегеран оказывал поддержку терроризму. Иран сеет хаос на всей территории Ближнего Востока - в Йемене, Сирии, Ливане, Афганистане, а также в Ираке.

- Касем Сулеймани - безжалостный террорист. Он был ответственным за худшие преступления. Он готовил террористов, в том числе боевиков «Хезболлы». Из-за его действий погибли многие американские солдаты. Его нужно было нейтрализовать уже давно. В последние дни Сулеймани готовил еще несколько атак, но нам удалось его остановить, - напомнил американский президент.

- По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, США немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение. Только за последние месяцы Иран захватил суда в международных водах, нанес необоснованный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника, - сказал американский лидер, не уточнив, какие именно санкции будут введены.

Трамп также напомнил, что в ближайшее время истекает срок ядерной сделки с Ираном. Тегерану пора отказаться от ядерных амбиций.

- Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю пришло время отступить (от дальнейшего поддерживания нынешней ядерной сделки с Ираном - ред.). Мы должны создать такое соглашение, которое позволит сделать мир безопасным. Иран может стать стабильной и мирной страной. Но этого не случится, пока Иран будет способствовать насилию. Мы послали четкий сигнал руководству Ирана: в будущем никто не станет терпеть ваших действий, - сказал американский президент. - Сегодня я хочу попросить НАТО стать более вовлеченными в то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке.

При этом Соединенные Штаты не спешат к военному вмешательству на Ближнем Востоке.

- США стали независимы от поставок нефти на Ближнем Востоке. Сейчас мы сильнее, чем когда-либо были в истории. Наши войска сейчас сильны как никогда. У нас есть большие и мощные ракеты, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами. Но мы не хотим их использовать. Наш экономический потенциал - лучший сдерживающий фактор против Ирана, - подчеркнул Трамп.

- Я хотел бы обратиться к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: Чтобы было процветание в вашей стране и гармоничные отношения со всем миром. И Соединенные Штаты готовы строить такие отношения со всеми, кто стремится к этому, - заключил Дональд Трамп.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753524" frameborder="0"></iframe> Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

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