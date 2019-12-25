Женщины удаляют грудь и ставят импланты: операция Леры Кудрявцевой вызвала волну признаний

Вторые сутки звезды и пластические хирурги обсуждают ЧП, которое случилось с Лерой Кудрявцевой. Телеведущая призналась, что 15 лет назад ей поставили грудные импланты. Теперь оказалось, что левый порвался, поэтому Лере сделали срочную операцию - удалили импланты, и она проходит курс лечения. Выясняем мнение артистов и звездных врачей об опасности установки грудных имплантов.

Женщины подражают Анджелине Джоли

По статистике самые популярные пластические операции у молодых женщин: липосакция (удаление жировых отложений), ринопластика (изменение формы носа) и маммопластика (изменение формы и размера груди). На этой неделе в социальных сетях обсуждают последствия маммопластики Леры Кудрявцевой. Чаще всего звезды скрывают, что делали пластику. Вот и Лера раньше тоже утверждала, что не корректировала внешность. Но специалисты профессиональным взглядом давно рассмотрели, что многие телеведущие, певицы, актрисы на телеэкранах с идеально сделанными декольте. Смелых единицы - Ирина Дубцова, Дана Борисова, Роза Сябитова и еще парочка артисток не скрывают маммопластику. Другие молчат, как и их звездны хирурги - хранят тайны клиентов.

Мы обсудили вопросы, которые в соцсетях чаще всего задают после признания Кудрявцевой, с врачом многих наших звезд. Илья Вячеславович Сергеев - профессор пластической хирургии на кафедре онкологии и торакальной хирургии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), основатель клиники «Докторпластик».

Илья Вячеславович Сергеев - профессор пластической хирургии

- Часто к вам приходят женщины, у которых возникают проблемы с имплантами?

- Больше двадцати лет я занимаюсь в основном маммопластикой – импланты, подтяжки, редукции. Последние лет семь приходит очень много пациентов с различными проблемами: заменами имплантов по разным причинам. Разрывы случаются с имплантами разных компаний. Не скажу, что это частое явление, но иногда встречается, несмотря на пожизненную гарантию производителей. Но я никогда не встречал, чтобы после разрыва импланта происходили какие-то безумные проблемы: гель начинал куда-то мигрировать, вытекать. Вокруг импланта (так как это инородное тело) за счет определенных процессов в организме образуется достаточно плотная капсула, и я ни разу не встречал, чтобы эта капсула порвалась и гель куда-то стал выходить. Гель - вялый, малотекучий, он похож больше на вязкое состояние мармелада. Он находится в собственной капсуле, его достаточно легко удалить. Хирург в таких ситуациях сам принимает решение, что ему делать с этой капсулой: может быть нужно просто почистить и помыть имплант, может быть удалить эту капсулу, поставить новый имплант или выбрать какие-то другие действия. Так что мой вердикт: я сомневаюсь, что гель мог действительно очень жестко мигрировать.

Ирина Дубцова не скрывает маммопластикуФото: Иван ВИСЛОВ

- Многие сейчас связывают разрыв и даже установку грудных имплантов с онкологией. Есть исследования на эту тему?

- В мире было произведено достаточно много серьезных исследований и выяснено, что онкология молочной железы не связана с имплантами, будь то физрастворные или силиконовые импланты. Особенно много подобных исследований проводилось в США. У них вообще какое-то время силиконовые импланты были под запретом. Но потом после серьезных проверок медицинских служб силиконовые импланты вновь разрешили, потому что доказали, что они не вызывают риска онкологии молочной железы. К сожалению, сама онкология, в том числе молочной железы, достаточно нередкий процесс - в мире, по данным онкологов, встречается у девяти процентов женского населения.

- Анджелина Джоли удалила грудь по рекомендации американских врачей из-за генетической предрасположенности к развитию рака груди. У нас подобное возможно?

- У нас нет. Сейчас заграницей часто женщины (как Анджелина Джоли) удаляют свою молочную железу и ставят импланты, чтобы исключить развитие онкологии. Представим, что женщине удалили молочную железу и поставили имплант - и вдруг произошел его разрыв. При этом жизни человека ничего не будет угрожать - никаких серьезных последствий для здоровья не случится. А вот если возникает онкология груди, то это действительно серьезная и опасная проблема, которая может привести к необратимым последствиям для организма если не будет вовремя обнаружена.

- Если женщина делала пластику груди, то по каким симптомам она может начать подозревать разрыв импланта?

- Единственная симптоматика, которая может дать подозрение на разрыв имплантата - это изменение плотности груди. Допустим грудь плотная, а стала мягкой. Бывает, что женщина не обращает на это внимание, однако она может пойти на плановое УЗИ и там обнаружат проблему.

«А если ваша дочка сделает маммопластику?»

Звезды навещают Леру Кудрявцеву в клинике - Тина Канделаки смогла приехать только ночью из-за занятости. Многие пишут слова поддержки в инстаграме: желают скорейшего выздоровления и благодарят за смелость. Даже если признание звезды убережет хотя бы несколько женщин от пластики груди - уже победа. Поддержала коллегу актриса, блогер и многодетная мама Анастасия Цветаева. А ее мысли по поводу увеличения груди поддержали многие коллеги.

nastia_tsvetaeva После того как я написала пост про свою позицию на счет мамопластики, я получила колоссальный фидбек!

Настя доносит вроде бы банальные истины, но верные. Может и они уберегут кого-то от новогоднего подарка в виде новой груди: «Я глубоко уверена, что индустрия красоты жестко внедряет в женский мозг необходимость иметь идеальную грудь, с целью заработка денег на наших комплексах. Почему например мы не хотим иметь идеальные бока? Или идеальный рост? Или идеальные ноги? Почему все так зациклены именно на груди? Потому что она нравится мужчинам - ответите вы. Нет! Потому что ее можно переделать! И поэтому вам из всех щелей будут доносить информацию, что без идеальной груди вы не понравитесь мужчинам. Если бы можно было переделать форму и длину ног, то вам бы внушили что без идеальных ног ну просто никуда! Но ноги пока отрывать и пришивать новые никто не умеет, поэтому все внимание на грудь (ее легко перекроить). Открою вам одну истину: мужчина не влюбляется в женщину из-за груди. Мужчина влюбляется в образ в целом. Он не разбирает вас по кусочкам и не анализирует: грудь - ок, волосы - ок, ресницы - ок, руки - так себе, нос на троечку. Нет, это происходит не так. Мужчина считывает женщину целиком, и грудь вашу он даже не видит при первом знакомстве. Пока дойдет до груди вы успеете с ним на три свидания сходить и покорить своим смехом, харизмой, манерой накручивать волосы на палец или грызть карандаш. И не было еще такого случая, чтобы влюбленный мужик разлюбил женщину, когда увидел ее не идеальный бюст... Вот скажите: вы бы хотели, чтобы ваша дочка или мама сделали себе маммопластику? Вы считаете, что они достойны любви только с силиконовой грудью ? По-моему ответ очевиден: они и так прекрасны. И достойны любви! И вы тоже!»

Анастасия Цветаева уже пожелала Лере Кудрявцевой скорее оказаться дома. Как и тысячи подписчиков звезды.

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