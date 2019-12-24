2019-12-24T01:51:09+03:00
Звезды

"Болезнь грудных имплантов": звезды потеряли покой и сон из-за лопнувшей груди Леры Кудрявцевой

Телеведущую хвалят за честность и желают скорейшего выздоровления
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лера Кудрявцева приходит в себя после тяжелой операции по удалению имплантов и иссечения силикона из тканейЛера Кудрявцева приходит в себя после тяжелой операции по удалению имплантов и иссечения силикона из тканейФото: Борис КУДРЯВОВ
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Откровенное признание Леры Кудрявцевой о том, что ей сделали сложную операцию по удалению имплантов и иссечения силикона из тканей, стало громом среди ясного неба не только для подписчиков телеведущей, но и для ее звездных коллег. Друзья и поклонники оставляют слова поддержки в адрес эффектной блондинки.

Лера Кудрявцева приходит в себя после тяжелой операции. Несколько часов назад звезда нашла в себе мужество честно рассказать, что с ней произошло. "Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень", - написала в блоге звезда.

После этих слов становится на самом деле страшно. Телезвезда подвергла свое здоровье огромному риску. Сама того не зная. Ведь ее убеждали, что все хорошо.

"На сертификате было черным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил - можно танком давить", - призналась Лера. И пообещала в ближайшее время рассказать о "болезни грудных имплантов". А пока лишь отметила, что ее ждет длительная реабилитация.

Увидев тревожное сообщение, коллеги Кудрявцевой стали оставлять ей сообщения со словами поддержки. Звезды буквально потеряли покой и сон, узнав о том, в какой ситуации оказалась теледива. Поток сообщений разрастается с каждой минутой.

"Лерчик, солнышко, скорее выздоравливай!", - написала Валерия.

"Лера, здоровья тебе! Какой ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих!", - поддержал Максим Галкин.

"Малышка, ты очень смелая, береги себя!", - написала Юлия Ковльчук.

"Моя дорогая...", - только и вымолвила давняя подруга телеведущей Лариса Гузеева.

"Девочка наша... Поправляйся! Мы тебя все очень любим любой!", - заявила Наталья Подольская.

"Дорогая моя, ты в очень хороших руках. Мы тебя любим любую. Я с тобой, моя девочка", - пишет Анна Семенович.

"Подружка моя, ты лучшая с любыми сисюньками, главное будь здорова! Горжусь тобой", - сообщил коллега Леры по шоу "Звезды сошлись" Оскар Кучера.

"Не болей, Лерочка...", - пожелал игорь Крутой.

"Слава Богу, все позади! Выздоравливай скорее, Лерчик!", - Сережа Лазарев, конечно, знал, о проблеме своей бывшей возлюбленной. - "Серень, спасибо за поддержку, ты все знаешь давно", - ответила певцу Лера.

"Лера, уверен, не пожалеешь о посте. Он не только девочкам пригодится, но и мальчикам, которые пытаются либо подарить девочкам такой подарок, либо отговорить их", - авторитетно заявил ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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