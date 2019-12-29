2019-12-29T14:30:06+03:00
Звезды

«У Аллы резко поднялось давление»: Максим Галкин объяснил, почему Пугачева не смогла прийти на прощание с Волчек

Алла Борисовна очень переживает из-за потери любимой подруги
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Максим Галкин сказал слова соболезнования за себя и за женуМаксим Галкин сказал слова соболезнования за себя и за женуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня пришли проститься с Галиной Волчек не только люди театра, но и ее близкие друзья. Неожиданно в зрительный зал, где шла гражданская панихида, зашли друг за другом Филипп Киркоров и Максим Галкин.

По залу пронеслось волнение. Люди ожидали увидеть вместе с ними и Аллу Пугачеву, которая много лет дружила с Галиной Волчек. Но Алла Борисовна так и не появилась. Вместо нее всю церемонию прощания среди родных на сцене сидела ее дочь Кристина Орбакайте.

- Конечно, должна была прийти Алла Борисовна, - Максим Галкин вышел к микрофону, чтобы сказать слова соболезнования за себя и за жену. - Но у Аллы резко поднялось давление, она очень переживает потерю такого друга, каким для нее была Галина Борисовна. Она не смогла прийти из-за плохого самочувствия. 19 декабря, всего неделю назад, мы были здесь в театре. У Галины Борисовны был день рождения. Она смеялась, делалась планами, ничто не предвещало плохого. Галина Борисовна, спасибо вам за то, что вы были близким другом нашей семье, необходимым нам человеком. Спасибо, что были бабушкой для наших с Аллой детей. С вашим уходом мы потеряли частицу огромной вселенной.

Напомним, Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.

23 декабря она попала в Боткинскую больницу с двусторонней пневмонией. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делали все возможное, чтобы спасти народную артистку СССР, но произошла закупорка легочной артерии.

На прощании с Галиной Волчек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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