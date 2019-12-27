Эксперт: В аэропорту Алматы сложная схема посадки, горная, но Фоккер-100 надежный самолет

В 7.20 утра по местному времени самолет Фоккер-100 авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами и 5 членами экипажа на борту при вылете из Алматы в столицу республики Нур-Султан упал при взлете, пробил бетонное ограждение аэродрома и врезался в находившиеся рядом двухэтажное здание. По предварительной информации не менее 15 человек погибло, более 30 получили ранения. По сообщения российских дипломатов к 8.40 по Москве информации о том, что в самолете находились граждане России, не было.

«КП» обратилась за комментариями к известному авиаэксперту Александру Романову.

- В России есть такие самолеты?

- «Фоккер 100» в России не летают — они есть в странах СНГ. В Европе до сих пор летают в Германии и Швейцарии. 16 авиапроисшествий с ним было. Этот тип самолета эксплуатирует довольно много мелких авиакомпаний — порядка 20. Его используют только на местных линиях. Он не особо распространен.

- Он давно снят с производства?

- В 1997 году последний выпущен.

Фоккер-100 на службе австрийской авиакомпании Austrian arrows.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Его ресурс продлялся?

- Ресурс еще достаточный. Первые самолеты в 1986-м году выпустили, 34 года назад. Для самолета при своевременной замене деталей и выполнении всех работ — не такой большой срок.

- Какие у него аналоги на наших авиалиниях?

- Ближнемагистральные самолеты в принципе все одинаковы. Як-42 может быть ему близок. Суперджет не очень далеко ушел.

- У него надежные двигатели?

-Два турбовинтовых — они, в принципе ,надежны. Самолет не очень тяжелый. Примерно 43 тонны. Его энерговооруженности ему хватает.

- Он потерял высоту при взлете и врезался в бетонное ограждение аэродрома. Если ты там была сетка, решетка — последствия были бы меньше?

- По предварительной информации он не успел подняться. Что касается безопасности ограждений аэродромов... Ну, например, в Шереметьево ввели третью ВПП. Если бы там не дай бог с самолетом подобное случилось при взлете — там же перенесли нефтепровод и газопровод высокого давления. За торцом полосы. И закрыто это просто небольшими бетонными плитками. Можете себе представить, что случилось бы? Пассажиры там вообще бы не спаслись.

- Можете предположить, что случилось — ошибка экипажа, проблемы с самолетом?

- Вариантов много. Гадать не хочу. Этот «Фоккер 100» был из модификации «Фоккер-28». Ему на 5 с половиной метров удлинили фюзеляж. Меняли там конструкцию. Для увеличения подъемной силы увеличивали и усиливали крыло. Механизацию делали. И произойти могло что угодно. Тяги могло не хватить.

На месте аварийной посадки "Фоккера" под Алма-Атой.Фото: REUTERS

- Вам доводилось управлять самолетом такого типа?

- Я летал на «Фоккере-100» в Германии как пассажир. Из Франкфурта. Он довольно комфортный самолет. Узко-фюзеляжный. Кресла в два ряда по два сиденья. Не шумный. Двигатели у него сзади. Он быстрый в эксплуатации. 40 минут — и он готов к вылету. Простой и потому выгодный для компаний. Расходы на его содержания меньше, чем у других . Он был популярным в конце 20 века и в начале 21-го. Но сейчас из популярности вышел.

- Вам приходилось взлетать и садиться в аэропорту Алматы?

- Конечно. Там заходы очень сложные. Особая горная схема. Надо знать специальную схему захода, иметь соотвествующий опыт.