Авиакомпания Bek Air, чей самолет разбился под Алматы, имела серьезные нарекания по безопасности полетов

Стоило Fokker 100 компании Bek Air разбиться в международном аэропорту Алма-Аты, как президент Касым-Жомарт Токаев заявил в своем Twitter, что "все виновные в крушении пассажирского самолета будут наказаны".

"Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", - заявил он. Заявление было сделано не случайно. Дело в том, что еще три года назад Bek Air имело серьезные проблемы, которые были связаны с безопасностью полетов.

Проблемы были настолько серьезными, что конфликт компании перерос в открытое противостояние с Комитетом гражданской авиации Республики Казахстан.

"У Bek Air отсутствовал сертификат о прохождении аудита IOSA (Operational Safety Audit IATA — Аудит по производственной безопасности Международной ассоциации авиаперевозчиков). Его Комитет гражданской авиации Республики Казахстан ввел в 2016 году, как и многие другие страны (в том числе и Россия). Но Bek Air подала жалобу в Генпрокуратуру Казахстана. Она требовала признать эти "иностранные требования незаконными". В местных СМИ и социальных сетях казахи развернули компанию по дискредитации иностранного аудита под лозунгом "Bek Air — авиакомпания для народа", - сообщается в местных СМИ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Фото: REUTERS

Чтобы решить свои проблемы авиационная компания взяла по "мокрому лизингу" крайне старый и ненадежный нидерландский среднемагистральный пассажирский самолет Fokker 100. Эта компания обанкротилась еще 1996 году (из 283 самолетов разбились - 17). Под "мокрым лизингом" предполагается, что самолет берут в эксплуатацию у другой компании вместе с экипажем. В этом случае казахи взяли самолет у частного кабульского перевозчика М.Замари. Он возглавляет афганскую авиакомпания "Kam Air", которой уже больше пяти лет запрещены посадки в аэропортах Европейского союза. Британские и австрийские власти имеют серьезные вопросы к техническому состоянию самолетов "Kam Air".

А все это потому, что в ходе эксплуатации Fokker 100 уже давно выявлен серьезный брак связанный с выдвижением передней стойки шасси. Последний раз об этом сообщалось 27 марта 2016 года, когда командир экипажа Fokker-100 компании Bek Air Дмитрий Родин смог посадить в аэропорту Астаны (ныне Нур-Султан) самолет, у которого не открылось переднее шасси. В салоне находились 116 пассажиров и пять членов экипажа. Благодаря профессионализму экипажа, никто не пострадал.

К этому бы звоночку компании Bek Air стоило прислушаться. Ведь в последствии 27-е число станет для нее роковым.

На месте крушения самолета Fokker 100 под Алма-Атой.Фото: EAST NEWS

Но ведь все обошлось без жертв.... После ЧП командиру воздушного судна Дмитрию Родину была присвоена высшая степень отличия Казахстана — звание "Народный Герой", а упавший Fokker 100 было решено восстановить. Это несмотря на то, что дефект был производственный!

"Причиной инцидента явился конструктивно-производственный дефект в системе уборки и выпуска шасси, что подтвердил разработчик самолета - компания "Fokker Services B.V.", - говорится в сообщениях той поры.

Самолеты Fokker 100 авиакомпании Bek Air.

Действительно, самолеты Fokker 100 действительно порой вели себя странно и регулярно терпели катастрофы связанные с набором высоты. В 1996 году после "самопроизвольного включения реверса правого двигателя во время набора высоты, самолет упал на густонаселенный жилой район Сан-Паулу. Тогда погибли 95 пассажиров и 4 члена экипажа, в 1998 году Fokker 100 сел на высохшее русло реки в 10 км от аэропорта Исфахана, после чего был продан на запчасти.

В 2001 году у Fokker 100 в аэропорту Далласа подломилась стойка шасси. Был выявлен заводской брак. В 2002 году в Сан-Паулу опять "отказ гидравлики, посадка с невыпущенным шасси", а в 2005 году в Лагосе повторяется история с "гидравликой, при посадке подломилась стойка шасси". В 2007 во французских По экипаж Fokker 100 прервал взлет, после чего "лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в грузовик". В 2010 году после посадки выкатился за пределы взлетной полосы Тебриза в канаву. В 2014 году опять отказ гидравлики, посадка с невыпущенным шасси в аэропорту Бразилиа.

Несмотря на все эти катастрофы Bek Air, при помощи Национальной палаты казахских предпринимателей и общественного мнения удалось одолеть свою Генпрокуратуру. Комитет гражданской авиации даже извинился перед авиационной компанией и отменил требования о наличии сертификата о прохождении аудита IOSA.

Но прошло три года, и для авиакомпании Bek Air опять наступило роковое 27 число. Fokker 100 при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в стену здания. На этот раз уже с жертвами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752085" frameborder="0"></iframe> Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

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