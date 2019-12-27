2019-12-27T12:46:55+03:00
Происшествия

Авиаэксперт о причинах крушения самолета в Казахстане: Расследование движется по трем направлениям

Бывший замминистра транспорта России прокомментировал «КП» состояние с безопасностью полетов, в том числе в странах СНГ
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Cпасатели на месте крушения самолета под Алма-Атой.Cпасатели на месте крушения самолета под Алма-Атой.Фото: REUTERS
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Причины катастрофы Фоккера-100 в Казахстане, когда погибло не менее 15 и ранено более 30 человек из сотни находившихся на борту пассажиров и членов экипажа, конечно, будут расследованы профессионалами. Можно ли предупреждать такие трагедии? Об этом «КП» рассказал президент Международного консультативно-аналитического агенства «Безопасность полетов» Валерий Шелковников.

- В 2012 в России вышел Федеральный закон №260-ФЗ, который внес важнейшую поправку в Воздушный кодекс. Там написано — надо внедрять систему безопасности полетов. В соответствии со стандартами ИКАО (Конвенции о международной гражданской авиации).

Авиаэксперт: У Fokker-100 в Алма-Ате отказал один из двигателей, из-за этого самолет развернуло, он сделал вираж и ударился о здание

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- Система внедрена?

- Нет, не внедрена. С 2008 года так и не внесены важнейшие дополнения и изменения. Вот сейчас будут расследовать катастрофу в Казахстане. Расследование движется по трем направлениям. Человек. Машина. Окружающая среда.

Фото: Рушан КАЮМОВ

- Пока мы не знаем, что стало причиной падения фоккера из этих трех факторов?

- Не знаем. Продолжу. Какой был самолет? Старый фоккер-100. Сколько ему — 25-30 лет? Ну летают и более старые самолеты. Другой фактор - фактор человека, который надо исследовать. Окружающая среда состоит из физической и искусственной. На ней хотел бы остановится подробнее.

- Происходит катастрофа — и первое что слышим от компаний: пилот (командир экипажа) был опытный (или очень опытный), налет большой.

- Этого мы тоже не знаем. У командира экипажа налет не может быть маленьким. Но будут расследовать уровень подготовки всего экипажа. Как тренировались на тренажере? Каково было психо-физиологическое состояние — проверяли ли перед вылетом, не болен ли пилот? Вылет был ночной — может быть, не отдохнули нормально? Не ясно. А физическая среда какова? Декабрь, обледенение. Облили ли там АТР (антиобледенителем — ред.)? Не облили — меняется аэродинамика полностью. Туманы, низкая облачность. Очень влияет боковой ветер при взлете. У каждого самолета есть ограничения по боковому ветру. У одного больше, у другого меньше.

Самолет Фоккер-100 авиакомпании Бек Эйр.

Самолет Фоккер-100 авиакомпании Бек Эйр.

- Но что может быть главным, ключевым?

- Искусственная среда. В которой находится общество. Нужна система управления безопасностью полетов. А она с 2012-го так и не сделана, хотя закон вышел.

- У Казахстана с этой система ситуация схожа с нашей?

- Не знаю. Весь мир внедряет систему конфиденциальных или добровольных сообщений по проблемам безопасности полетов. В СССР в аэронавигационной систему внедрил схему таких анонимных сообщений. В 1985-1990 годы. И люди реально сообщали. Куда? Тогда выбрали независимый военный институт — Институт аэрокосмической медицины. Американцы 40 лет назад сделали при НАСА систему добровольных сообщений. И они получают огромное количество предупреждающих сигналов. Сколько катастроф они предотвратили? А Минюст США защитило таких людей от преследований. Где такое в России? Да нигде. Авиапредприятия ответят, что у них такая система есть — но как она работает? Сообщают про сквозняки, а не про серьезные проблемы.

- У нас система не работает — может, специалисты не считают ее эффективной?

- Ну в Америке же она эффективна?! Нужна система предсказаний проактивных методов. Мы разработали систему «Кассандра». Несколько бед предсказали. Например в авиакомпании «Енисейский меридиан» — к нам не прислушались, и тогда была катастрофа с вертолетом генерала Лебедя. Мы предсказали катастрофу и в Ю-Тэйр и в Дагестанских авиалиниях.

Мы такую систему разработали с учетом всех авиапроисшествий в мире — не только в СНГ и России. Статистика позволяет делать глубокий анализ — столкновения с птицами, пожары двигателя, отказы в автоматизированных систем управления воздушным движением. ИКАО на 40-й сессии ассамблеи систему одобрило. В России — нет. Не знаю есть ли подобная в Казахстане?

Наше агенство такую систему добровольных сообщений внедрило. Но сообщений мало поступает. Люди еще всего бояться. А вдруг начальство узнает?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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