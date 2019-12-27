Путин встретит Новый год дома - скромно, с семьей и друзьями

Один из самых частых вопросов Дмитрию Пескову в конце декабря - как Владимир Путин будет встречать Новый год. И в принципе, ответ уже много лет один и тот же - глава государства отмечает праздник как и подавляющее большинство жителей России - дома с семьей и друзьями.

- Путин неоднократно справлял Новый год по всей географии нашей страны, - сказал пресс-секретарь президента в этот раз. - Я вот помню первое, что приходит в голову, когда он в Хабаровске встречал Новый год. Если Путину никуда не надо ехать в этот праздничный день, он встречает его традиционно дома. Делает это скромно. Это его личное время, которое не так часто у него бывает.

При этом двумя неделями раньше Песков отмечал, что полноценно отдохнуть Путину удается редко.

- Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл, - заметил он.

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