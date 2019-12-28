ВИП-гастарбайтеры: под видом академиков в Россию завозят дворников

«ГДЕ ОНИ БОЛТАЮТСЯ?!»

По оценкам разных ведомств, в России в этом году находились от 11 до 13 млн мигрантов, половина - выходцы из стран Центральной Азии. В основном это люди, приехавшие сюда за лучшей жизнью и работой, которую они не могут получить у себя на родине. За спокойной старостью богачи уезжают в другие страны. Согласно исследованию «Сколково» в этом году объем денежных переводов из России в другие страны может превысить $44 млрд (более 2,7 трлн руб.) - это один из самых больших показателей в мире.

Если учесть, что число занятых в российской экономике сейчас около 72 миллионов человек, получается, на 6 работающих россиян приходится один гастарбайтер. Похоже, что у нас не граница, а распахнутая калитка. Некоторым приезжим удается годами жить без разрешительных документов.

- Самый крупный поток нарушений связан с теми, кто прибывает из ближнего зарубежья, - говорит профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Они должны приобретать патент. Но это дорого. И люди находят теневую занятость. Из Узбекистана к нам въехало 4,5 млн человек. Указали, что для работы, немногим более 2 млн. А остальные 2,5 млн где болтаются?

Такие нелегалы - добыча нечистых на руку участковых, патрульных и других контролеров.

- Некоторые полицейские любят пройтись около стройки и проверить документы у рабочих - есть ли регистрация или патент, - продолжает Сафонов. - Если документы не в порядке, далеко не каждый станет официально оформлять нарушение: лучше получить «отступной» и отпустить нелегала с миром. Чтобы потом с него снова взять мзду.

По оценкам разных ведомств, в России в этом году находились от 11 до 13 млн мигрантов, половина - выходцы из стран Центральной Азии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«И ТОГДА В ХОД ИДЕТ ДИПЛОМАТИЯ - ВЫ ПОНЯЛИ, О ЧЕМ Я...»

Откупиться от патрульного - это мелочи. Если выяснится, что на объекте трудится неоформленный работник, то на миллионный штраф может влететь уже сама компания.

- Проверки проводятся по линии Главного управления по вопросам миграции МВД России, - рассказал «КП» глава одного из текстильных предприятий Центрального региона. - В группе человек 10. Заходят в отдел кадров, спрашивают: сколько человек работает, все ли с разрешением? Берут документы и идут по цехам и складам. К людям подходят: ты откуда, чем занимаешься? Смотрят патент или разрешение, сверяют по документам в кадровой службе. Вот на этом складе должно быть 3 человека, а видим 4. Это кто, почему нет в списках? Тот, уже наученный, наизусть тарабанит: «А я к другу зашел, только приехал, хотел посмотреть, как работа, чтобы взять патент и устроиться сюда». Но такие отмазки не проходят: вот тебе, директор, штраф 800 тысяч, чтобы посторонние не ходили на экскурсию, вот приостановка работы на 90 дней - и успехов в труде! И тут уже начинается дипломатия - ну вы поняли, о чем я...

Нелегалы - добыча нечистых на руку участковых, патрульных и других контролеровФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

ДИПЛОМ - НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ

Работают у нас и иностранцы из государств, у которых с Россией визовое сообщение. Самый массовый отряд - китайцы. На лесозаготовках, в сельском хозяйстве, на строительстве метро. Дальним иностранцам тоже устанавливают квоты, и каждый год они сокращаются. Если в этом году власти дали добро для 144 тыс. рабочих мест, то на будущий год - только для 105 тыс. Сократили на 27%!

Но для нашего предпринимателя эта беда - не беда. Есть же еще и список внеквотных профессий, и такая категория, как высококвалифицированные специалисты (ВКС) - по этим опциям можно приехать в страну без всяких ограничений.

Задумка стимулировать приток в страну суперспецов понятна. Ведь и при Петре ездили к нам заграничные мастера, и в первые пятилетки. АвтоВАЗ тоже иноземцы запустили. Может, и сейчас толк от них будет?

Но оказалось, что высококвалифицированные - это они только так называются.

- Их уровень не проверяют, - говорит Сафонов.

Да и вообще диплому нет доверия. На сайте МВД так и написано: «Высшее образование не является обязательным условием для установления статуса ВКС. Диплом о высшем образовании не всегда однозначно свидетельствует о высокой квалификации специалиста».

Главное - зарплата. Готов работодатель отстегивать такому сотруднику 2 млн руб. «грязными» в год - значит, квалификация в порядке.

Однако новых Лефортов и Растрелли такой подход не дал. А дал возможность просто обойти квоты.

Если выяснится, что на объекте трудится неоформленный работник, то на миллионный штраф может влететь уже сама компанияФото: Алексей БУЛАТОВ

«УБОРЩИЦА НА МИЛЛИОН»

Зайдите в интернет - и на вас вывалится лавина заманчивых предложений. Предпринимателям обещают оформить нужного специалиста по категории ВКС или по внеквотному списку - независимо от того, есть у человека нужная квалификация или нет. Выбираю сайт посолиднее, звоню.

- Нужна иностранка-уборщица в модный бутик, - под видом бизнесмена бодро ставлю задачу.

Никто не спрашивает, зачем мне иностранка - а наши со шваброй не управятся?

- Если вы собираетесь нанимать по квоте, - толковала мне дама-юрист, - нужно, чтобы в компании была проведена аттестация рабочих мест, у всех была вакцинация от кори, не должно быть задолженности по налогам. Надо опубликовать вашу вакансию в открытом доступе, чтобы на нее могли откликнуться и россияне, она попадет и на биржи труда. Надо ввести требования, которые россиянам сложно выполнить, чтобы вы обоснованно им отказали - например, хороший английский. Рассмотрение займет месяца 3 - 4, кроме того, вашу квоту, скорее всего, зарубят.

- Что же делать? - «пугаюсь» я.

- Можно оформить вашу уборщицу по внеквотному списку - как замдиректора по экономике, эта позиция, думаю, будет утверждена.

- Так у нее нет ни опыта, ни диплома!

- Не переживайте, это и не требуется. Но проблема в том, что от организации должен быть только один такой зам. Если вам надо несколько уборщиц, лучше оформить их как ВКС. На год по запросу от вашей организации - 40 тысяч рублей за каждую.

- Но ведь я им должен буду платить по 2 млн рублей в год!

- Необязательно. Можете оформить, а через месяц уволить. Или по документам уволить, а так пусть работают на нормальной зарплате. Можем оформить на нашу фирму, а работать будут у вас - это 120 тысяч рублей за многократную визу на 3 года. Мы так постоянно делаем, и ни налоговая, ни кто-то другой к нам по этому поводу не ходит.

Уборщицу по внеквотному списку можно оформить как замдиректора по экономикеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

ЧТО БУДЕТ С 2020 ГОДА

Срок, который должны отработать иностранные квалифицированные специалисты для получения российского гражданства в упрощенном порядке, сокращается с 3 лет до 1 года.

Ожидается и принятие ряда мер, которые должны будут сделать поток трудовой миграции более прозрачным и управляемым:

- снижение минимального порога зарплаты для ВКС с 2 млн руб. в год (167 тыс. руб. в месяц) до 1,2 млн (100 тыс.)

- повышение контроля за выплатой этих денег.

Губернаторам предоставят право при необходимости уменьшать квоты для иностранцев, утвержденные Москвой.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Откуда берутся тайские массажистки

Неужели нельзя проследить каждого, кто приезжает по ВИП-категориям, их ведь не так много?

- Налоговая не обязана контролировать доход иностранцев. Технически это можно организовать, но никто этого не делает, потому что ни за кем законодательно не закреплена такая обязанность, - разъясняет Александр Сафонов. - В результате ни зарплата, ни профессиональный уровень так называемых высококвалифицированных сотрудников не проверяется. Вот так и появляются тайские массажистки.

Высококвалифицированным сотрудникам проще получить вид на жительство, а затем и гражданство РФ - это многих привлекает. Настолько, что они готовы идти на сговор с теми, кто за их счет не прочь обогатиться. Схема простая.

- Заехал я как-то в один элитный поселок, - рассказал корреспонденту «КП» предприниматель в области робототехники Владимир Белый. - Разговорился с местным дворником. Спрашиваю, сколько получает, он честно ответил: расписывается за 170, на руки выходит где-то 145, сотню тут же отдает начальству своей управляющей компании, остальное - себе. Оказалось, оформили его как высококвалифицированного сотрудника. Никаких проверок дипломов, никаких тестов.

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