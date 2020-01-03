Была ли Зыкина любовницей Косыгина

На днях в Москве состоялся аукцион, на котором ушли с молотка некоторые драгоценности и личные вещи Людмилы Зыкиной (см. «Конкретно»). Торги вызвали новый всплеск интереса к певице. И не только к сокровищам артистки, но и к ее личной жизни. Еще с 70-х годов гуляла молва о близких отношениях Зыкиной с председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным. Мол, именно этим можно объяснить звездный статус Зыкиной, ее дорогие украшения, заграничные гастроли... «КП» решила выяснить, насколько правдивы эти слухи.

Загадочный тост

В декабре 1972 года в Кремле на банкете, посвященном 50-летию образования СССР, Косыгин вдруг предложил поднять бокалы за истинно русскую певицу Людмилу Зыкину и воодушевленно произнес в ее честь тост.

- В этом тосте усмотрели намек на какое-то особенное отношение министра к певице. С того момента - сначала по Кремлю, а затем и за его пределами - и пошел гулять слух об их «амурной связи», - вспоминал друг артистки и ее биограф Юрий Беспалов.

К слову, в 1968 году Косыгин похоронил жену, Клавдию Андреевну, и был свободен. В тот день, когда звучал тост, ему было 68 лет, Зыкиной - 43. Но зная, что любви все возрасты покорны, звоню личному фотографу Брежнева Владимиру Мусаэльяну.

- Леонид Ильич - тот да, обращал внимание на женщин, водились за ним любовные интрижки, но вот за Косыгиным такой славы не было, - сказал «КП» Мусаэльян. - Хотя не думаю, что молва об их романе - просто выдумка. Слухи на ровном месте не появляются. Допускаю, что он мог помочь в карьере Зыкиной, но что на самом деле их связывало - тайна.

На посту председателя Совета Министров СССР Косыгин пробыл 16 лет, и его привыкли видеть рядом с Брежневым.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Протеже Фурцевой

- Роман Зыкиной с Косыгиным - бред, - уверена бывшая артистка цирка Энгелина Рогальская. - Я дружила с дочкой Косыгина, тоже Людой (ее уже нет в живых). Когда ей говорили про эту «любовь», она смеялась. Зыкина была женщина, как говорится, на любителя, с пышными формами. Косыгин просто уважал ее как певицу. Хотя сам больше любил джаз и собрал большую коллекцию пластинок.

И не была она его протеже. Ее везде пропихивала Екатерина Фурцева (министр культуры СССР в 1960 - 1974 гг. - Ред.). Раньше был норматив: 14 концертов в месяц - и все. И только Зыкина благодаря дружбе с Фурцевой могла сколько угодно выступать. А Косыгин уже и не в состоянии был романы крутить. Он болел, неважно себя чувствовал.

Зыкина любила бриллианты, антиквариат. Алексей Николаевич Косыгин, наоборот, роскошь не приветствовал, был очень скромный, сдержанный. Когда ему за границей дарили автомашины, он их по возвращении сразу отдавал в Гараж особого назначения. Арабы как-то Алексею Николаевичу презентовали мечи и сабли с бриллиантами. Все он передал в Оружейную палату. После своего ухода на пенсию он освободил госдачу, и оттуда и вывозить было нечего, кроме книг.

Певица умела извлекать из слухов выгоду.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сама распускала слухи

- Моя мама уверяла, что слухи про Косыгина распустила сама Зыкина! - рассказала «КП» Ирина Гаврилова, дочь самой близкой подруги Зыкиной Татьяны Гавриловой. - Она не раз публично говорила: мол, Косыгин - мой поклонник. Людмила была способна придумать легенду и ее подогревать.

Слух ведь даже лучше, чем реальный роман. Помню, она два мешка с подарками привезла с гастролей. Главы республик дарили ей украшения, сервизы, фарфор... Думали, что у нее отношения с Косыгиным. А влюблялась Людмила обычно в красивых молодых офицеров.

Иосиф Кобзон, кстати, тоже дружил с певицей. И, когда они встречались на мероприятиях, расплывался в улыбке: «Хочу ребенка от Зыкиной!» Все смеялись. Однажды на ее юбилее он заявил, что хотел на ней жениться. Зыкина ответила: «Иосиф, поезд ушел». «Поезд ушел, а свисток остался!» - не растерялся Кобзон.

- Однажды у Людмилы Зыкиной был концерт в Забайкалье, - продолжает Ирина Гаврилова. - Вдруг к ней в гримерку заходит женщина, говорит: «Здравствуйте, мама. Я - дочка Косыгина». Оказалось, дочь Косыгина хотела послушать ее песни, но места для нее не было. Зыкина сразу распорядилась усадить гостью на лучшее место. Раз дочь Косыгина в шутку назвала Зыкину мамой, значит, она на нее не сердилась.

«А разве вы не его жена?»

«За несуществующую любовь к Косыгину Зыкиной перемывали косточки несколько лет подряд, - пишет Юрий Беспалов. - О том, что эти слухи действительно имели место, можно судить по словам самой Людмилы Зыкиной: «Я приехала в Чехословакию, и вдруг меня встречают с такой помпой, что диву даюсь: в каждом районе после каждого концерта - подарки! Какие вазы я оттуда привезла! А на прощание мне говорят: «Непременно передайте Алексею Николаевичу низкий поклон от нас и скажите, что мы его очень любим». Я удивляюсь: «С удовольствием передам, если только увижу его». «А разве вы не его жена?»... Думали, что имеют дело с женой Косыгина. Наверное, некоторые из руководителей страны огорчились, узнав истину».

До самого Косыгина слухи о его романе с Зыкиной тоже доходили. Не случайно на одном из правительственных приемов Алексей Николаевич приветствовал певицу словами: «Как успехи, невеста?»

КОНКРЕТНО

Аукцион не оправдал надежд

Итоги аукциона оказались не слишком впечатляющими: устроители рассчитывали получить 50 млн, а удалось выручить лишь 4 млн 187 тысяч 400 рублей. Всего было представлено 63 предмета - драгоценности, шубы, статуэтки, пластинки и даже обувь.

Дешевые вещи покупали более охотно. Так, кроссовки Зыкиной (за 4000 рублей) и ее солнцезащитные очки (за 2200) купила корреспондент «Комсомолки». Часть вещей решили продать на следующих торгах.

Колье из белого и желтого золота и 127 бриллиантов, подарок Гейдара Алиева (президент Азербайджана в 1993 - 2003 гг.), ушло за 1,2 млн рублей. Фото: 12auction.ru

Впрочем, для неработающих племянников Зыкиной, которые и пустили вещи тети с молотка, и 4 млн - сумма ощутимая.

- Да, ожидаемого бума не произошло, вторая половина декабря - провальное время для аукциона, - считает ювелир Анна Буркова. - Многие уезжают, к тому же на серьезные спонтанные покупки люди к концу года не готовы. Но, думаю, главная причина неудачи в том, что вокруг бриллиантов Зыкиной создана негативная аура. Было похищение драгоценностей, потом споры за наследство. Даже эти конкретные торги отодвигались из-за распрей наследников. К тому же в 2012 году уже устраивался аукцион, но его итоги были аннулированы из-за споров родственников. В результате солидные коллекционеры не захотели принимать участие в торгах.

Впрочем, некоторые эксперты называют и другую причину неудачи: мелкие лоты типа кроссовок бросали тень на действительно значимые ценности. «Они бы еще ее нижнее белье выставили!» - возмущались коллекционеры.

Главный лот «Мои серьги» (с сапфирами), в которых певица выступала и снималась для обложек пластинок, продали всего за 2,3 млн рублей. Фото: 12auction.ru

ЗВОНОК ВНУКУ

«Дед смеялся над этими разговорами»

Чтобы расставить все точки над «i», звоню внуку Косыгина Алексею Гвишиани.

- Вы наверняка должны знать: был у вашего деда роман с Зыкиной?

- Нет! Он всегда смеялся по этому поводу. Где-то на приеме они рядом постояли, и пошла такая молва. Но в реальности ничего не было. Он женат был один раз - на моей бабушке. И после ее смерти жил один. Зыкиной в его личной жизни не было.

- А что он о Зыкиной говорил?

- Что хорошая певица. Но их точно ничего не связывало.

- Его эта молва не сердила?

- Нет, он был человек с большим чувством юмора.

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