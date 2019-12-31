Неудачная пластика звезд: Лопнувший бюст Кудрявцевой и изуродованные губы Малиновской

Ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева 15 лет назад увеличила грудь с помощью силиконовых имплантов.

- На сертификате было написано «пожизненная гарантия», а доктор говорил: мол, можно танком давить, - вспоминает Лера. - Тогда не было никакой информации, и мы были, считай, подопытными кроликами.

По словам телеведущей, она каждый год проходит плановое обследование, но только сейчас медики заметили, что один из имплантов уже лет 5 - 6 как лопнул и протекает! 48-летнюю ведущую тут же отправили на операцию. Удалили поврежденные импланты, сейчас она находится в клинике на реабилитации.

Лере Кудрявцевой обещали пожизненную гарантию на импланты. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Кудрявцева рассказала о своей беде, чтобы предостеречь других девушек.

- Лера, а почему же врачи раньше не заметили в импланте «пробоину»? - поинтересовалась «КП» у пострадавшей.

- УЗИ почему-то не показывало травму, - вздыхает Лера. - Я его много раз делала, и ничего. Симптомов никаких не было.

Бывшая невеста телескандалиста Прохора Шаляпина 35-летняя певица Анна Калашникова тоже попала в руки недобросовестных хирургов.

- Хотя операцию на груди мне делали в Лондоне в крутой клинике, почему-то вместо обещанных анатомических имплантов мне поставили круглые, как шарики, - вспоминала в беседе с «КП» Калашникова.

Застывший гель и торчащие зубы

Шесть лет назад проклинала своего пластического хирурга и телеведущая Маша Малиновская.

Губы Малиновской так деформировались, что не закрывали зубы. Маше пришлось удалять гель. Фото: Архив «ЭГ»

- Сколько я слез выплакала! Пластический хирург потрошил меня, как барана, - признавалась Маша. - Мало того что он некачественно сделал свою работу, так еще потом рассказал телевизионщикам, что конкретно он делал с моим телом. За операцию я заплатила 200 тысяч рублей, а чтобы ее исправить, пришлось отдавать уже другому врачу миллион!

Снова отправиться к пластическому хирургу Маше пришлось, поскольку по форме груди ведущей существенно отличались друг от друга.

Маша Малиновская.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, не только из-за бюста пришлось пострадать знаменитой блондинке. В свое время, когда только пошла мода на объемные губы, Маша закачала туда полимерный гель. И верхняя губа Малиновской перестала закрывать зубы. Пришлось удалять гель хирургическим путем.

- Правильно, что боитесь пластики. Сохраняйте свою индивидуальность, - теперь советует 38-летняя Маша подписчикам своего Инстаграма.

С подобной проблемой столкнулся и шоумен, звезда реалити «Дом-2» Рустам Солнцев. У него тоже гель затвердел в губах. Операции было не избежать.

- Раньше некоторые хирурги, делая операции, использовали некачественные материалы, - объясняет хирург Гайк Бабаян. - Гель, который они вводили в губы, со временем начинал отторгаться организмом и обрастать соединительной тканью. Из-за этого губы могут увеличиваться в размерах или произвольно менять форму.

А КТО ЕЩЕ?

Догилеву из-за подтяжки перестали узнавать

- Мне было 40 лет, а лицо поехало все вниз. Пошла к врачу и все «отстригла», - рассказывает 62-летняя актриса Татьяна Догилева. - Сейчас бы я не пошла к хирургу, хоть убей. Полголовы отрезают, скальп снимают практически. И это так заживает - не шутки. Лежишь вся в кровавых бинтах.

Татьяну Догилеву перестали узнавать из-за подтяжки лица.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Трагедия была в том, что меня никто не узнавал: так поменялось лицо. Помолодела, овал лица изменился. Я говорила: «Здравствуйте, это я, Таня Догилева». И все говорили: «Таня, это не ты!» Потом привыкли. В Германию не хотели пускать. Говорили: это не ваш паспорт. Вы намного моложе... Я не против пластики. Но лично мне не нравится, когда лицо неподвижное. Молодая маска, а глаза немолодые.

Серию пластических операций пережила и актриса Татьяна Васильева. Актриса много колдовала над овалом лица.

После одной из операций ее с трудом откачали.

- Перед операцией я заболела и весь день до нее пила аспирин, чтобы вылечиться, а это категорически нельзя делать, - рассказывала 72-летняя Васильева. - В общем, когда я стала приходить в себя, то все были удивлены, что я не умерла, так как у меня было сильное кровотечение. Первое, что я услышала, когда очнулась: врач меня страшно ругал за выпитые лекарства.

А Алла Пугачева и вовсе перенесла клиническую смерть из-за пластики! В 44 года ей корректировали бюст в Швейцарии и, видимо, занесли инфекцию. Уже в России началось заражение крови. Московские медики тогда только чудом спасли певицу.

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