77-летняя Ангелина Вовк в купальнике омолаживается ради красавца-любовника

Ангелина Вовк в скором времени выйдет замуж за своего молодого избранника Михаила Куницына. Несмотря на разницу в возрасте в 27 лет, влюбленные счастливы вместе. Рядом с красавцем-любовником знаменитая телеведущая расцвета и выглядит просто прекрасно, а помогают ей в этом омолаживающие процедуры.

Ангелина Вовк и Михаил Куницын проводят новогодние каникулы в Гаграх. Сначала 77-летняя телеведущая прилетела на курорт без своего мужчины, чем всерьез встревожила самых преданных поклонников. Многие переживали, не поссорились ли влюбленные. Однако позже Ангелина Михайловна разместила совместное видео с музыкальным критиком.

Михаил прилетел к Вовк, чтобы вместе с любимой женщиной встретить Рождество. Они записали поздравление по случаю одного из главных праздников православных христиан, развеяв все тревоги.

angelina_vovk Ангелина Вовк на курорте посещает SPA-салон и водолечебницу

А чуть позже теледива разместила в блоге видео, на котором позирует лежа в ванне во время омолаживающих процедур. Ангелина Михайловна предстала перед поклонниками в купальнике в тот момент, когда врач делает ей специальные процедуры для поддержания тела в тонусе, в том числе и антицеллюлитный массаж.

По словам медика, после нескольких таких сеансов кожа обретает вторую молодость и становится эластичной. Вовк с ней соглашается: "То что становится эластичной - это факт".

Поклонники уверены, что Ангелина Михайловна таким образом готовится к свадьбе с красавцем-любовником. И хотя будущие супруги подробности торжества держат в секрете - ни дата, ни место еще не объявлены, кое-какие детали грядущего события стали достоянием общественности. Так, по словам диктора Владимира Березина, медовый месяц Ангелина Михайловна решила провести во Франции, в старинном замке XV века. Ранее телеведущая подтвердила kp.ru, что Михаил сделал ей предложение - правда, решение она на тот момент еще не приняла.