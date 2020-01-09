77-летняя Ангелина Вовк в купальнике омолаживается ради красавца-любовника
Ангелина Вовк в скором времени выйдет замуж за своего молодого избранника Михаила Куницына. Несмотря на разницу в возрасте в 27 лет, влюбленные счастливы вместе. Рядом с красавцем-любовником знаменитая телеведущая расцвета и выглядит просто прекрасно, а помогают ей в этом омолаживающие процедуры.
Ангелина Вовк и Михаил Куницын проводят новогодние каникулы в Гаграх. Сначала 77-летняя телеведущая прилетела на курорт без своего мужчины, чем всерьез встревожила самых преданных поклонников. Многие переживали, не поссорились ли влюбленные. Однако позже Ангелина Михайловна разместила совместное видео с музыкальным критиком.
Михаил прилетел к Вовк, чтобы вместе с любимой женщиной встретить Рождество. Они записали поздравление по случаю одного из главных праздников православных христиан, развеяв все тревоги.
А чуть позже теледива разместила в блоге видео, на котором позирует лежа в ванне во время омолаживающих процедур. Ангелина Михайловна предстала перед поклонниками в купальнике в тот момент, когда врач делает ей специальные процедуры для поддержания тела в тонусе, в том числе и антицеллюлитный массаж.
По словам медика, после нескольких таких сеансов кожа обретает вторую молодость и становится эластичной. Вовк с ней соглашается: "То что становится эластичной - это факт".
Поклонники уверены, что Ангелина Михайловна таким образом готовится к свадьбе с красавцем-любовником. И хотя будущие супруги подробности торжества держат в секрете - ни дата, ни место еще не объявлены, кое-какие детали грядущего события стали достоянием общественности. Так, по словам диктора Владимира Березина, медовый месяц Ангелина Михайловна решила провести во Франции, в старинном замке XV века. Ранее телеведущая подтвердила kp.ru, что Михаил сделал ей предложение - правда, решение она на тот момент еще не приняла.
Ангелина Вовк выходит замуж за Куницына?.Известная телеведущая призналась, что готова выйти замуж за своего соведущего Михаила Куницына, который младше нее на 27 лет. Но в это поверили не все
ИСТОЧНИК KP.RU
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