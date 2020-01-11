«Холодно снаружи и горячо внутри»: Аппетитная Анфиса Чехова в купальнике рассказала, какие мужчины ей нравятся

Анфиса Чехова проводит новогодние каникулы на французском горнолыжном курорте Шамони. В горы 41-летняя телеведущая отправилась в компании друзей. Заснеженные вершины, альпийские красоты, елки в инее – Инстаграм звезды экрана напоминает зимнюю сказку. Но даже при минусовой температуре Анфиса умудрилась устроить фотосессию в купальнике. Шамони славится своими термальными источниками, и Чехова решила сфотографироваться в бассейне. Красивыми снимками телеведущая поделилась на своей странице в соцсети.

На фото Анфиса позирует, стоя в бассейне с термальной водой на фоне гор. Телеведущая похвасталась роскошным бюстом, выгнув спину и подставив лицо яркому солнцу. По словам Чеховой, термальные источники хорошо греют, и, стоя на морозе, совершенно не чувствуешь холода. Заодно телеведущая рассказала, какие именно мужчины ей нравятся – суровые внешне, но страстные в душе.

- Меня всегда привлекало то, что холодно снаружи и горячо внутри. Термальные воды зимой, сдержанные, но страстные, мужчины, уютные шале с камином, мороженое с горячим шоколадом внутри. Мне нравится сочетание несочетаемого, - призналась Анфиса.

achekhova Меня всегда привлекало то, что холодно снаружи и горячо внутри. Термальные воды зимой, сдержанные, но страстные, мужчины, уютные шале с камином, мороженое с горячим шоколадом внутри Мне нравится сочетание несочетаемого

Поклонники по достоинству оценили эффектную фигуру телезвезды. «Вы Мерилин Монро, только красивее, вы словно восьмое чудо света», «В тысячу раз красивее Волочковой и ее шпагата», «После того, как вы провели такую работу над своим телом, вы стали такой женственной, сексуальной и привлекательной», «Какая же вы красотка», «Девушка-зажигалка», - пишут фолловеры в комментариях и подбрасывают Анфисе идеи для новых путешествий. По словам подписчиков, не менее красивые термальные источники есть на Камчатке и в Казахстане.

Телеведущая много ездит по миру: только за последние несколько месяцев она побывала в Турции, Литве, Омане и в Арабских Эмиратах. И из всех поездок Анфиса делится соблазнительными снимками в купальнике. Телеведущая действительно много работала над своим телом, и теперь может по праву гордиться фигурой. В комментариях подписчицы часто спрашивают телеведущую: неужели у нее и в самом деле такая тонкая талия? Или, мол, это все фотошоп? Чехова как-то ответила на этот вопрос:

- Не 60 сантиметров… Талия средне тонкая, но бедра широкие, и этот перепад делает такой эффект, - объяснила 41-летняя Анфиса.

Телеведущая сфотографировалась в термальном бассейне. Фото: Инстаграм.

Телеведущая всегда была пышечкой с аппетитными формами. Однако было время, когда ее вес начал зашкаливать – Чехова поправилась до 90 килограммов. Чего только не перепробовала Анфиса, на каких только диетах не сидела – все без толку. И только отказ от определенных продуктов помог ей сбросить вес раз и навсегда. Чехова потеряла почти 25 кило и уже несколько лет удерживает свою фигуру в рамках приятной нормы. Не так давно в Инстаграме телеведущая рассказала о своем рационе и призналась, что она исключила из своего рациона три продукта, которые, как оказалось, мешали ей стать стройной.

- Я не решала начать худеть, - предупредила телеведущая. - Просто похудела, когда начала активно прорабатывать свою психологию. Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занялась йогой.

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