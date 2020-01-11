Признать вину или отпираться до последнего

Случившееся с украинским самолетом в небе над Тегераном – страшная трагедия. И, кажется, что требования украинского президента Зеленского о признании Ираном вины, извинениях и компенсации вполне обоснованы. Если бы не маленькое но... Сама Украина, оказавшись в такой же, как Иран, ситуации, не спешила ни с признаниями, ни с извинениями, ни, тем более, с компенсациями.

Речь идет даже не о малайзийском Боинге, сбитом над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Многие считают тот случай спорным, требовать извинений за него еще рано. Но за 13 лет до того, 4 октября 2001 года, украинские ПВО по ошибке сбили над Черным морем Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший из Тель-Авива в Новосибирск. Все 78 человек, бывшие на борту, погибли. Тогда не было никаких смягчающих обстоятельств вроде американских беспилотников. Но несмотря на это Украинские власти отпирались ровно столько, сколько могли. По сути, своей вины в гибели людей они не признали до сих пор.

4 октября 2001 года, украинские ПВО по ошибке сбили над Черным морем Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший из Тель-Авива в НовосибирскФото: Архив "КП"

Напомню вкратце обстоятельства той катастрофы. В Крыму, который тогда был украинским, шли редкие учения противовоздушной обороны. Подготовка военнослужащих была весьма слабой, оператор комплекса С-200 перепутал российский самолет с мишенью, нажал кнопку и сбил его. В этой истории все было ясно с самого начала. Средства объективного контроля «увидели» пуск зенитной ракеты; о том, что лайнер был сбит, говорили записи переговоров пилотов, в том числе фраза «Куда попало»; на поднятых со дна обломках было много отверстий от шрапнели – поражающих элементов той самой ракеты С-200.

Тем не менее Украина с маниакальным упорством отказывалась признать вину. Только через 12 лет, в декабре 2013 года, после трудных переговоров было подписано соглашение о выплате компенсаций родственникам погибших. При этом указывалось, что это не компенсация, а помощь, которую Украина оказывает в добровольном порядке, не признавая ответственности за катастрофу.

Некоторые родственники жертв тогда отказались от этой подачки и обратились в суд. Они требовали независимого расследования и полноценной компенсации. Подала иск и авиакомпания «Сибирь». И тем, и тем отказали. Одним из аргументов стало исследование Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Игнорируя очевидные факты, эксперты высчитали, что ракета должна была взорваться в 710 метрах от самолета. На таком расстоянии взрыв, дескать, не мог привести к крушению. Никаких других версий, правда, эксперты предложить не могли.

Действия Ирана сейчас – полная противоположность украинской тактике. Уверен, Тегеран и извинится, и компенсации выплатит. И тем самым подаст Киеву пример честного, мужского поведения. Может, после этого господин Зеленский тоже повинится за сбитый российский самолет? Верится в это с большим трудом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754008" frameborder="0"></iframe> Место крушения Боинга под Тегераном пусто, обломки удалены.

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