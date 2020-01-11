Чужие гражданские самолёты по ошибке сбивали Украина, США и СССР

11 января 2020 года Иран официально признал вину в уничтожении «Боинга-737» Международных авиалиний Украины на вылете из Тегерана тремя днями ранее. По предварительной версии, на фоне ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке ночью 8 января, оператор ПВО на близлежащей военчасти КСИР счёл гражданский лайнер «вражеским объектом», не смог связаться с начальством и отдал команду на поражение. Все 176 человек на борту погибли.

К сожалению, это далеко не первый инцидент подобного рода — «КП» вспоминает, какие ещё страны совершали подобные кровопролитные ошибки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753983" frameborder="0"></iframe> Последние кадры с места крушения украинского Боинга.

Болгария. Роковой рейс El Al

Один из первых таких инцидентов в послевоенное время. 27 июля 1955 года. Израильский самолёт «Локхид L-149», следующий из Лондона в Тель-Авив, отклоняется от обычного курса и входит в воздушное пространство Болгарии. Почему — версии разнятся; возможно, пилот обходил грозовой фронт. На перехват поднимаются два «МиГ-15» ВВС Болгарии и уничтожают его — по словам лётчиков, самолёт якобы не слушал их приказов и пытался удрать в капиталистическую Грецию. Погибли все 58 человек, находившиеся на борту «Локхида».

Официальная София признала уничтожение борта на следующий день и выразила соболезнования.

Израиль. «Террористы летят на ядерный центр!»

21 февраля 1973 года. Ливийский «Боинг-727» летит из Триполи в Бахрейн. Его преследуют невероятное стечение роковых случайностей. В начале самолёт попадает в пылевую бурю и сбивается с пути. Потом оказывается на территории Израиля, чьи отношения с арабскими странами традиционно напряжённые. На пути «Боинга» — секретный израильский центр в Димоне с действующим ядерным реактором. В воздух поднимаются истребители. Из-за яркого солнца шторки в пассажирском салоне закрыты; израильские лётчики не догадываются, что это пассажирский борт. Тогдашний флаг Ливии на хвосте «Боинга» очень похож на флаг их врага — Египта; а ливийские пилоты видят израильские истребители, но, наоборот, принимают их за дружественные египетские. «Возможно, самолёт захвачен террористами?» — думают израильтяне и открывают огонь по крыльям. Пилоты «Боинга» проявляют чудеса мастерства, пытаясь сесть в Синайской пустыне… Гибнут 104 из 108 находившихся на борту.

Первоначально Израиль отрицал свою вину. Но три дня спустя, 24 февраля, обнародованы «чёрные ящики» и переговоры обескураженных пилотов с египетскими диспетчерами. Тель-Авив признал ошибку и заплатил компенсацию семьям погибших.

Трагедия "Боинга": Как это произошлоФото: Рушан КАЮМОВ

СССР. Южнокорейские «Боинги»

20 апреля 1978 года. «Боинг-707» южнокорейских авиалиний из Парижа в Сеул летит кружным маршрутом — через американскую Арктику, поскольку дипотношений между СССР и Южной Кореей нет. На полпути, где-то над Гренландией, самолёт по неизвестной причине (сбой навигации?) разворачивается на 160 градусов и летит на юг, входя в воздушное пространство СССР. Там его принимают за разведчик, поднимают истребитель «Су-15». Тот поражает «Боинг» ракетой в двигатель. Пилот, ветеран Корейской войны Ким Чан Кью, приземляется как бог на лёд карельского озера. Из 109 человек на борту 107 выживают.

Видимо, на радостях Южная Корея не предъявляет СССР каких-либо претензий, а тот, наоборот, требует $100 тыс. за расходы по возврату пассажиров домой (об удовлетворении этого запроса сведений нет). Советская спецкомиссия расследует действия своей ПВО и признает их полостью обоснованными.

Другому южнокорейскому «Боингу», 747-й модели, повезло куда меньше. 1 сентября 1983 года этот самолёт, следовавший из Нью-Йорка в Сеул, отклонился от привычного маршрута почти на 500 км, вторгся в воздушное пространство СССР и был уничтожен истребителем «Су-15» в районе пролива Лаперуза (между Сахалином и Японией), погибло 246 человек.

Эту трагедию сопровождало множество конспирологических теорий — например, даже американцы признавали, что пролёт «Боинга» над советской территорией был синхронизирован с пролётом их разведывательного самолёта — и, скорее всего, ПВО СССР лишь приняло одного нарушителя за другого.

США. Уничтожил «Эрбас» и получил медаль

3 июля 1988 года, в разгар очередного обострения в Персидском заливе, экипаж ракетного крейсера ВМФ США перепутал гражданский «Эрбас» авиакомпании Iran Air с военным и уничтожил его. Погибли 290 человек, действия капитана корабля были признаны правильными, «за успешную службу» он был награждён американским орденом.

Тем не менее, через 8 лет после инцидента правительство США выплатило компенсацию в $131,8 млн.

Поднятые из Черного моря фрагменты фюзеляжа Ту-154 показали - самолет изрешетило шрапнелью украинской ракеты. Фото: Виктор КЛЮШКИН/ТАСС

Украина. Цель оказалась не учебной…

4 октября 2001 года рейс «Ту-154» авиакомпании «Сибирь» из Тель-Авива в Новосибирск пролетал над Чёрным морем. В это же время на мысе Опук в Крыму проходили международные военные учения. Однако единственной их участницей, проводившей стрельбы по «условным целям» на большом расстоянии, была Украина. По общепринятой версии, вследствие случайности Ту-154 оказался на одной линии с учебной мишенью и был поражён украинской ракетой. Погибло 78 человек.

Киев признал причастность к трагедии через 13 дней, правительство выплатило семьям погибших свыше $15 млн.