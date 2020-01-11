2020-01-11T08:21:54+03:00
В мире

Президент Ирана заявил о продолжении расследования крушения украинского Boeing 737 в Тегеране

Рухани распорядился принять все меры для компенсаций за сбитый пассажирский самолет [видео]
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Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
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Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что расследование "непростительной ошибки", которая привела к авиакатастрофе украинского Boeing 737-800 в Тегеране, будет продолжено. Он также распорядился о принятии всех необходимых мер для компенсации за сбитый пассажирский лайнер. В результате крушения погибли все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту воздушного судна. Погибли 176 человек.

- Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки, - заявил Рухани.

Глава государства также пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.

Сайт kp.ru ранее писал, что глава иранского МИД Джавад Зариф тоже назвал причину трагедии. По его словам, авиакатастрофу спровоцировал "авантюризм США". В Генштабе вооруженных сил Ирана уточнили, что пассажирский лайнер приняли за "враждебный самолет". Причем ранее в Исламской Республике заявили "версия с попаданием в самолет ракеты исключена".

Место крушения Боинга под Тегераном пусто, обломки удалены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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