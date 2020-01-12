«Эти люди сделают все, чтобы никто не узнал правду»: Алеся Кафельникова заявила, что модель Ксению Пунтус покалечили на вечеринке

21-летняя модель Ксения Пунтус, которую ранним утром 11 января нашли переломанную и практически в бессознательном состоянии в центре Москвы, оказалась близко знакома с известной коллегой по модельному бизнесу и дочерью теннисиста Евгения Кафельникова. В своём Инстаграме Алеся Кафельникова опубликовала все, что на данный момент ей известно о трагедии. Напомним, девушку обнаружили во дворе дома, где живет ее парень - 20-летний внук Никиты Михалкова Андрей Баков.

Алеся Кафельникова опубликовала все, что на данный момент ей известно о трагедии

Говорят, когда в его квартиру нагрянули полицейские, молодой человек спал, а на вопрос, как Ксения выпала из окна его квартиры на третьем этаже, так и не смог ничего ответить. И это вполне укладывается в версию Алеси Кафельниковой: похоже, в квартире Бакова его подруги в ту ночь не было.

k_ksusha Ксению обнаружили во дворе дома, где живет ее парень - 20-летний внук Никиты Михалкова Андрей Баков

- Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала, - сообщила модель своей полумиллионной аудитории в Инстаграме. - У неё сломаны ноги, рёбра. Нашёл ее дворник, он же вызвал «Скорую». Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все. Очень жаль, молимся за неё. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени...

kafelnikova_a Злые языки в соцсетях не постеснялись припомнить Алесе ее темное прошлое

Между тем, злые языки в соцсетях не постеснялись припомнить Алесе ее темное прошлое, когда несколько лет назад модель сама боролась с наркотической зависимостью и публично ругалась с отцом из-за этого. Мол, от такой подруги заявление, что Пунтус ничего не употребляла, выглядит сомнительно. Диванные критики уверены, что Ксения перебрала с запрещёнными веществами («все модели сидят на кокаине!») и по случайности вышла в окно. Но если дело действительно пытаются замять, эта версия очень удобна. Тем временем правоохранительные органы продолжают хранить молчание.

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