Как живет Ангелина Вовк с женихом: «Дома они Линочка и Мишель!»

Ангелину Михайловну Вовк в любой компании мучают расспросами: Когда ждать свадьбу? Началась эта история в декабре, когда телеведущая Ангелина Вовк рассказала «Комсомольской правде» о предложении руки и сердца от радиоведущего и историка музыки Михаила Куницына: «Миша правда сделал мне предложение! Насчет свадьбы – еще пока я размышляю».

Телеведущая много путешествует по миру.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мы узнали, как устроили быт Михаил и Ангелина. Еще накануне новогодних каникул Ангелина Вовк улетела к друзьям в Абхазию, потом переместилась в санаторий в Гагарах, где телеведущая отдыхала и проходила оздоровительные процедуры. Обмениваясь поздравлениями с новым годом с Ангелиной Михайловной, мы узнали, что решение о том, где провести каникулы, она принимала в самый последний момент. А Михаил остался в Москве, где не только отмечал праздники, но и работал. Вовк и Куницын 7 января разместили в инстаграме совместное поздравление, спровоцировав слухи о том, что Миша прилетел к Ангелине, он даже геолокацию указал «Гагры». Но пара опубликовала ролик, который они записали еще 24 декабря в Москве – на праздники они так и не встретились.

А вот по возвращении Ангелины Михайловны встречи возобновились – у друзей, несмотря на разницу в возрасте, общих интересов, тем для разговоров полно. Напомним, что Вовк 77 лет, а Куницыну 50. Михаил часто бывает в гостях у Ангелины Михайловны. У Вовк есть квартира в столице и дача в Подмосковье, где она любит собирать семью – у телеведущей две любимые наследницы: внучки Ангелина и Анна (девочки дочки племянника звезды). Когда Вовк в столице или в разъездах, то на ее даче за порядком есть кому следить – там все под контролем держат помощники по хозяйству (муж и жена).

- Нет, они не живут вместе, но у них очень теплые отношения! Он называет ее Линочкой, она его Мишель. Дома и не людях им есть о чем поговорить. Ангелина и Михаил дружат давно, и его особое отношение мы тоже замечали. Правда не думали, что он решится на официальное предложение! На свадьбу нас не звали, запланированы у них лишь путешествия и речь идет о совместной работе! - рассказала kp.ru подруга пары.

Новый год любовники провели врозь, но в социальных сетях выставляли совместные фотографии.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А сама Ангелина Михайловна говорит близким, что Михаил и ранее ей неоднократно намекал на свои серьезные намерения, но она продолжает воспринимать его как друга – близкого друга. А отношения с ним называет исключительно дружескими. При этом держит интригу и на расспросы о дате свадьбы выдает заготовку и отшучивается: «Пока Миша не купит мне кольцо и не вручит на флорентийской башне, я за него замуж не пойду!» Но друзья не исключают, что Куницын уговорит даму сердца пойти с ним под венец.

А пока у Ангелины Михайловны много текущей работы: ведение мероприятий (в том числе вместе с Михаилом Куницыным), работа над детским фестивалем «Песенка года». Кроме того, Вовк часто общается с молодежью: Ангелина Михайловна заведует кафедрой сценической речи в Московском институте культуры. Она много путешествует и читает. Следит за здоровьем, проходит регулярно омолаживающие процедуры. Одним из залогов здоровья считает оптимизм: «Мыслить нужно позитивно, тогда и жить будет легче». Ну и молодой интеллигентный и преданный друг также делает жизнь еще более интересной. А вдвоем Ангелина и Михаил устроят креативное развитие для своих отношений в новом году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/751438" frameborder="0"></iframe> Ангелина Вовк выходит замуж за Куницына?.Известная телеведущая призналась, что готова выйти замуж за своего соведущего Михаила Куницына, который младше нее на 27 лет. Но в это поверили не все

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