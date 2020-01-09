2020-01-09T23:57:31+03:00
Звезды

"Болячка ему покоя не дает!": 74-летнему Юрию Антонову сделали операцию

Певец восстанавливается после хирургического вмешательства
Ольга ЛИБГАРДТ
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В 2018 году Юрий Антонов неудачно упал и порвал связкиВ 2018 году Юрий Антонов неудачно упал и порвал связкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Юрий Антонов в последнее время редко появлялся на публике. Композитор жаловался, что его мучают сильные боли в колене. Он еле-еле ходил, опираясь на палочку. А на днях стало известно, что 74-летний певец перенес операцию.

"Юрий Михайлович прекрасно себя чувствует, разговорчив. Недавно он сделал операцию на колене, теперь эта болячка ему покоя не дает!", - поведал друг Юрия Антонова.

По словам бизнесмена Андрея Ковалева, сейчас звезде советской эстрады нужен полный покой, ведь впереди - длительный период восстановления. "У него с суставом на колене действительно проблемы, но ничего ему не удаляли. Просто небольшая операция была, но все равно полной реабилитации пока нет, нога болит. Поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы. Тем более столько поклонников ждет его концертов", - цитирует мужчину сайт mk.ru.

Ковалев - частый и желанный гость в загородном поместье музыканта в Подмосковье, куда вход разрешен только самым близким друзьям. "Недавно провели три часа вместе! Он показывал свой роскошный дом! Территория огромная! Там столько всего интересного, еще бы с таким-то хозяином!", - откровенничает Андрей.

В особняке исполнителя хита "Снегири" есть шикарная студия, где он пишет новые песни. "Весь в работе. Скоро обязательно поправится. И тогда снова вернется в строй", - уверен друг Антонова.

Напомним, в 2018 году Юрий Антонов неудачно упал и порвал связки. Врачи прописали полный покой, но артист упорно гастролировал. Боли с каждым днем усиливались. При повторном обращении к врачам ему назначили курс уколов, после которых должно было стать лучше. Но певец стал прихрамывать еще больше.

А потом ему и вовсе стало трудно ходить - колени распухли. Звезда эстрады мечтает только о том, чтобы поправиться: "Ходить больно. Иногда бывает боль такая сильная, что стараешься всячески отвлечься, думать о чем угодно, чтоб пройти несколько метров".

«Поверивший в мечту» Юрий Антонов: лучшие песни.Знаменитому певцу и музыканту Юрию Антонову сегодня исполняется 73 года. А песни его не стареют уже почти полвека! Вспомним лучшие из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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