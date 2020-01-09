Версия Запада: украинский «Боинг» сбила иранская ракета

Спустя 36 часов после гибели рейса 752 Международных авиалиний Украины (МАУ) при взлёте из Тегерана — в американских СМИ появилась версия, переворачивающая всё расследование трагедии (которая, напомним, унесла жизни 177 человек).

Как сообщили многочисленные источники в официальных кругах Вашингтона, космические спутники США засекли одну или две вспышки в инфракрасном диапазоне в районе места трагедии (20 км от Тегерана), похожие на работу зенитно-ракетных комплексов. Поскольку никаких ЗРК, помимо иранских, в поблизости быть не может, американцы делают вывод, что тот «Боинг» как раз Исламская Республика и сбила. Возможно, случайно.

— Кто-то мог совершить ошибку, — туманно сказал журналистам президент США Дональд Трамп, подчёркивая, что у него есть «некие подозрения» относительно «истинных причин» катастрофы.

обломки лайнера разбросало на несколько километров в полеФото: REUTERS

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ СЛОВАМ АМЕРИКАНЦЕВ?

— Да, спутник действительно может засечь запуск даже небольшой ракеты в инфракрасном диапазоне — подобная технология существует ещё с 1970 годов. Такие системы космического контроля именно затем и разрабатывались в СССР и США, чтобы обеспечить раннее предупреждение о ракетных запусках с территории вероятного противника, — рассказал «КП» осведомлённый источник в оборонно-промышленном комплексе.

Также наш собеседник объяснил, почему американцы, скорее всего, не покажут имеющиеся доказательства (те самые фото-видео со спутников), даже если действительно располагают оными:

— Они никогда такого не делают, поэтому и сейчас вряд ли опубликуют фото/видео с «сателлитов». Обнародование такой информации рассекретит и разрешающую способность (качество) камер на их спутниках, и много других важных для специалиста данных, после чего вести разведку над территорией вероятного противника будет куда сложнее. В логике американцев, устное заявление на уровне официального представителя Пентагона или Белого дома — вполне достаточное доказательство. Тем более, конкретно в этот инцидент Вашингтон вроде бы не вовлечён и формально является независимым наблюдателем: борт украинский, граждан США среди погибших нет, место крушения — Иран… Смысл врать, тем более, когда тебя легко могут поймать за руку другие игроки?

Вашингтон вроде бы не вовлечён и формально является независимым наблюдателем: борт украинский, граждан США среди погибших нет, место крушения — ИранФото: REUTERS

ТАК ВСЁ ЖЕ — ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕСТЬ?

И да, и нет. Первые сутки приоритетной версией была неисправность. Есть любительское видео, где злополучный самолёт, достигнув высоты 2,5 км, через две минуты после взлёта падает с горящим двигателем. Этой гипотезы — «технический инцидент» — первоначально придерживалось и Управление гражданской авиации Ирана. Тем более, новейшие модели «Боингов», таких как этот 737-й, последние годы регулярно попадали в катастрофы из-за отказа матчасти.

А вот Украина, которой принадлежал борт, напротив, до сих пор прорабатывает сразу ряд взаимоисключающих версий, в т.ч. теракт или атаку с земли.

Фото с обломками некой ракеты действительно опубликовал 9 января один из ресурсов «журналистов-расследователей» (несмотря на свою «независимость», связанный с западными спецслужбами). Однако точно привязать этот снимок к конкретной геолокации, как признают сами его публикаторы, невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753514" frameborder="0"></iframe> В Тегеране разбился украинский самолет.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях

Другие доказательства, в лучших традициях эпохи постправды, также можно трактовать как угодно. Например, по соцсетям циркулирует видео: что-то (ракета?) стартует с земли и куда-то попадает на высоте. Рейс 752? Возможно.

На борту находились 176 человек, никто из них не выжилФото: REUTERS

Правда, источник «КП» в Тегеране, ознакомившись с видео, говорит, что «это может быть любой ближневосточный город», а о нахождении батарей ПВО именно в этом районе ему неизвестно.

Тем не менее, полностью сбрасывать со счетов подобную версию нельзя.

— Для ЗРК фатально поразить такую «летающую корову», как гражданский лайнер — проще, чем прихлопнуть комара, — рассказал «КП» военный эксперт Андрей Сарвень. — Например, существует переносной ЗРК «Стингер», которыми Средний Восток наводнён ещё со времён Афганской войны — Штаты снабжали ими моджахедов (кстати, соседей Ирана) для борьбы с советскими вертолётами и самолётами. Дальность такого ЗРК — до пяти км, высота поражения цели — до 3 км. Примерно в пяти км от места трагедии как раз начинается горная безлюдная местность. То есть даже не обязательно иметь стационарную батарею ПВО. Другое дело, что тогда этим «бармалеем со Стингером» может быть кто угодно, не обязательно иранцы. «Стингер» наводится автоматически по тепловому излучению, самая горячая часть самолёта — двигатель. Тогда совершенно логично, отчего ни с того ни с сего у «Боинга» вспыхнула именно эта деталь. Так что, если принять подобную версию, ключевым становится вопрос: кто и из какого оружия мог его сбить: иранцы или чья-то диверсионная группа?

В 5 км к юго-западу от места трагедии начинается гористая местность

И ЧТО В ИТОГЕ?

Вечером 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо (63 гражданина его страны погибли на злополучном «Боинге») сделал официальное заявление:

— Мы убеждены, что наши граждане на этом рейсе убиты и требуем объективного расследования. По информации нашей разведки, он мог быть случайно сбит иранской ракетой.

По версии Запада, четырьмя часами ранее Иран нанёс удар по американским базам в Ираке и в ожидании возможного ответного удара США привёл системы ПВО в повышенную готовность. И, якобы, из-за этого ненароком сбил украинский лайнер. С этой версией, впрочем, тоже согласны не все.

Рейс Тегеран-Киев закончился катастрофойФото: REUTERS

— Военные спутники действительно могут засечь пуск ракеты с ЗРК. Но сложно утверждать, будто «ЗРК может сработать случайно». В любом случае, для точного вывода требуется расследование и изучение черных ящиков, только после этого и можно вынести окончательное решение. На данном этапе заявления США и других стран Запада являются спекулятивными и открывают простор для провокаций, — сообщил «КП» турецкий военный эксперт, пилот авиации в отставке, генерал-майор Беязит Караташ.

А КАКОВА ВЕРСИЯ ТЕГЕРАНА?

Али Абед-заде, глава Управления гражданской авиации Ирана:

— Ракетная атака на этот самолёт невозможна с научной точки зрения. На той же высоте в тот же момент находились еще несколько пассажирских лайнеров, между военными и гражданскими подразделениями у нас полная координациями. Версия об «уничтожении самолёта ракетой» не может быть правдой ни при каких обстоятельствах. Также неправда и то, что мы якобы «отказываемся передавать чёрные ящики». Мы готовы произвести их расшифровку в нейтральной стране, например, Франции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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