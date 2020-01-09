Владимир Зеленский - о крушении "Боинга": Прошу воздержаться от манипуляций и теорий заговоров - это не тема для хайпа!

ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ

Утром 9 января Иран обнародовал первые результаты расследования крушения украинского "Боинга".

- По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу, - говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

Ведомство уточняет, что экипаж развернул лайнер обратно к аэропорту, о возникновении внештатной ситуации не докладывал. А загорелся он до столкновения с землей.

На фоне версий о том, что украинский пассажирский "Боинг-737" был сбит в небе Тегерана, западные спецслужбы выступили с обратным утверждением.

Как рассказал агентству Reuters источник в канадских службах безопасности, самолет погубила не ракета, а техническая неисправность. По его словам, есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей, - это и могло стать причиной авиакатастрофы. Такое же мнение озвучили также источники в американских и европейских спецслужбах.

Напомним, вылетевший из Тегерана в Киев утром 8 января "Боинг 737-800" "Международных авиалиний Украины" упал через пару минут. Все находившиеся на борту 176 человек погибли.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЗВОНИТ ПРЕЗИДЕНТУ ИРАНА

На Украине объявлен национальный траур. После утреннего совещания по катастрофе Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь", где возложил цветы к фотографиям погибших.

- Сейчас наше информационное пространство полно множеством теорий и версий относительно трагедии. Понятно, что все мы хотим как можно скорее узнать правду, но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета комиссии по расследованию. Я прошу всех, особенно, когда Украина пребывает в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговоров и непроверенных версий. Это не тема для хайпа, - призвал президент Украины в видеообращении, опубликованном на сайте его офиса.

Он также попросил международное сообщество присоединиться к расследованию и выразил уверенность в том, что украинские эксперты будут допущены к расшифровке "черных ящиков".

- Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана, чтобы усилить сотрудничество с украинской стороной для установления истины, - сообщил Зеленский.

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал 00:00 00:00