После закрытия «кокаинового» дела Наталья Бочкарева поможет наркозависимым

Новость о возможном закрытии уголовного дела за хранение кокаина в отношении актрисы Натальи Бочкаревой ее друзья и коллеги восприняли с радостью. Напомним, сегодня стало известно, что исполнительница роли Даши Букиной в популярном сериале «Счастливы вместе» может отделаться штрафом за сентябрьское происшествие, когда ее задержали с запрещёнными веществами - следствие просит суд взыскать с Бочкаревой 30 тысяч рублей вместо назначения срока.

О том, чем займётся актриса после нашумевшей истории и ее благотворительных проектах, которые Наталья не афиширует, «Комсомольской правде» рассказала монахиня Евфросиния (Матвеева), глава «Фонда памяти Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой».

- С Наташей мы познакомились несколько месяцев назад, и она сразу откликнулась на нашу просьбу поучаствовать в благотворительности, - поделилась матушка Евфросиния. - Я также являюсь членом попечительского совета Национального антинаркотического союза и знаю, что Наталья в ближайшее время примет участие в концерте против наркотиков и в помощь наркозависимым. Она выступит на этом мероприятии и как актриса, и как певица. Поверьте, таких отзывчивых людей, как она - единицы, и что бы ни случилось, она достойна милости и снисхождения. Тем более, что все мы не без греха.

По словам монахини, в рамках своей школы актерского мастерства Бочкарева не раз работала с детьми с диагнозом ДЦП и даже выводила их на сцену в качестве артистов. А теперь звезда «Счастливы вместе» будет работать и с другими тяжелобольными ребятами.

- Этой весной мы представим музыкальные спектакли со слепоглухими детьми в Москве, Петербурге и других городах, - рассказала матушка Евфросиния. - Наташа согласилась у нас провести мастер-классы для гостей - это могут быть детки с любыми формами инвалидности. Долгих переговоров не было: она из тех, кто не говорит, не пиарится, а молча делает своё дело. Это большая редкость! Например, несколько лет назад, ещё до того, как стать депутатом Госдумы, телеведущая и общественница Оксана Пушкина обещала помочь нам со строительством реабилитационного центра для слепоглухих. Была передача на ТВ, чиновники и общественники громко заявляли, что создадут рабочую группу, всем помогут... А когда я позвонила Оксане через несколько месяцев, услышала в ответ: «Матушка, у нас в Сергиевом Посаде три заброшенных здания. Бандиты друг друга перестреляли, выбирайте любое». А потом выяснилось, что все они уже наполовину разрушены и непригодны к эксплуатации... И лишь благодаря артистам, которые безвозмездно соглашаются участвовать в наших концертах, нам удалось создать резонанс и донести, что реабилитационный центр действительно нужен. Он поможет детям-инвалидам после выхода из детдома не остаться бомжами и брошенными на произвол судьбы. На наш запрос откликнулись, и строительство центра наконец началось. А у нас впереди ещё много благотворительных проектов, в том числе с участием Наташи Бочкаревой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734704" frameborder="0"></iframe> Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.

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