2020-01-09T17:55:41+03:00
Звезды

Кокаиновое дело Натальи Бочкаревой: звезда сериала "Счастливы вместе" отделалась лишь штрафом

Полиция прекратила уголовное дело о хранении наркотиков в отношении актрисы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наталья Бочкарева избежала тюрьмы после скандала с наркотиками.Наталья Бочкарева избежала тюрьмы после скандала с наркотиками.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Наталья Бочкарева избежала тюрьмы после скандала с наркотиками. Звезда сериала "Счастливы вместе" отделалась штрафом, а уголовное дело о хранении кокаина в отношении нее прекращено.

"В суд поступило уголовное дело в отношении Натальи Бочкаревой с постановлением о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа", - цитирует Агентство городских новостей "Москва" пресс-секретаря Преображенского районного суда столицы Алису Закутнюю.

В суде отметили, что дата заседания пока неизвестна. В ближайшее время он вынесет свое решение по делу в отношении актрисы.

Напомним, скандал с Натальей Бочкаревой произошел в конце сентября 2019 года. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого была актриса, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на то, что водитель вела себя странно и спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Женщина не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином.

Сама артистка опровергала эту информацию. А позже обратилась к поклонникам. Меж тем полицейские выяснили, с кем встречалась и что делала Наталья Бочкарева до задержания с наркотой. В руках стражей порядка оказалось видео передвижений артистки. Под покровом ночи она приехала к подъезду дома на Щелковском шоссе, зашла внутрь на несколько минут, вернулась и сразу уехала. Через некоторое время после этого ее и задержали стражи порядка.

В октябре Бочкареву лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Решение было принято из-за отказа от медосвидетельствования.

Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.

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Соседи Натальи Бочкаревой бьют тревогу. Звезда сериала "Счастливы вместе" после недавнего скандала с наркотиками перестала выходить на связь, не появляется дома и под покровом ночи вывезла все вещи из собственной студии. Меж тем мало кто знает, что актрису преследовали жизненные неурядицы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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